İstanbul Adalet Sarayı’nda oturma eylemi

Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticileri hakkında “silahlı terör örgütüne yardım etmek” suçundan açılan davada tutuklu bulunan avukatlar Akın Atalay, Bülent Utku ve Mustafa Kemal Güngör için meslektaşları, İstanbul Adalet Sarayı’nın girişindeki Themis heykelleri önünde oturma eylemi yaptı.



Habertürk Haber Merkezinden Veli Sarıboğa'nın haberine göre yaklaşık 100 avukatın oturma eylemine, Berkin Elvan davasını izlemek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na gelen HDP'li ve CHP'li milletvekilleri de destek verdi.

Yaklaşık 1 saat süren oturma eylemini sona erdirmeye kabul etmeyen avukatlara çevik kuvvet müdahale edildi. Oturma eylemine katılan avukatlar çevik kuvvet tarafından zorla adliyenin dışına çıkarıldı.