06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İstanbul Adalet Sarayı
GÜNDEM

İstanbul Adalet Sarayı’nda oturma eylemi

Tutuklu avukatlar için başlatılan eyleme CHP'li ve HDP'li vekiller de destek verdi, dağılmayan avukatlar zorla çıkarıldı

06 Nisan 2017 Perşembe, 12:13:08 Güncelleme: 14:04:38

Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticileri hakkında “silahlı terör örgütüne yardım etmek” suçundan açılan davada tutuklu bulunan avukatlar Akın Atalay, Bülent Utku ve Mustafa Kemal Güngör için meslektaşları, İstanbul Adalet Sarayı’nın girişindeki Themis heykelleri önünde oturma eylemi yaptı.

Habertürk Haber Merkezinden Veli Sarıboğa'nın haberine göre yaklaşık 100 avukatın oturma eylemine, Berkin Elvan davasını izlemek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na gelen HDP'li ve CHP'li milletvekilleri de destek verdi.

Yaklaşık 1 saat süren oturma eylemini sona erdirmeye kabul etmeyen avukatlara çevik kuvvet müdahale edildi. Oturma eylemine katılan avukatlar çevik kuvvet tarafından zorla adliyenin dışına çıkarıldı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Türkiye'den BM'ye mektup: Esed rejimi cezalandırılsın
GÜNDEM

Türkiye'den BM'ye Esed mektubu!
Türk Telekom binasını işgal girişimi iddianamesi kabul edildi
GÜNDEM

Öldürülen darbecinin kan donduran paylaşımları
Mevlüt Çavuşoğlu: Rusya ve ABD, terör örgütünü kaptırmama yarışına girdi
GÜNDEM

Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya ve ABD'ye sert tepki: ...
MİT'ten Adil Öksüz ve ByLock açıklaması
GÜNDEM

MİT'ten Adil Öksüz ve ByLock açıklaması
Yıldırım: 'Dünya beşten büyüktür' diyemeyenler sus pus
GÜNDEM

Yıldırım: 'Dünya beşten büyüktür' diyemeyenler sus ...
Çinli işadamı 2 km yol için 280 lira ödediğini iddia etti
GÜNDEM

2 km yol için 280 lira ödedi!
Çinli işadamı 2 km yol için 280 lira ödediğini iddia etti
GÜNDEM

2 KM YOL İÇİN 280 LİRA ÖDEDİ!
Yıldırım: 'Dünya beşten büyüktür' diyemeyenler sus pus
GÜNDEM

YILDIRIM: 'DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR' DİYEMEYENLER SUS PUS
Mevlüt Çavuşoğlu: Rusya ve ABD, terör örgütünü kaptırmama yarışına girdi
GÜNDEM

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN RUSYA VE ABD'YE SERT TEPKİ: BÖYLE OLMAZ
CHP'li Çetin Arık'a saldırı girişimi
GÜNDEM

CHP'Lİ VEKİLE BIÇAKLI SALDIRI GİRİŞİMİ
Türk Telekom binasını işgal girişimi iddianamesi kabul edildi
GÜNDEM

ÖLDÜRÜLEN DARBECİNİN KAN DONDURAN PAYLAŞIMLARI
Türkiye'den BM'ye mektup: Esed rejimi cezalandırılsın
GÜNDEM

TÜRKİYE'DEN BM'YE ESED MEKTUBU!