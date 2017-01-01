Samsun'da 45 yaşındaki Zübeyde K., erkek arkadaşı 46 yaşındaki Dursun A.A.'nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia edip polise şikayette bulundu. Dursun A.A. da, Zübeyde K.'nın kendisini av tüfeğiyle tehdit ederek 2 bin lira parasını gasp ettiğini öne sürünce iki kişi de gözaltına alındı.



Olay dün İlkadım İlçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Dursun A.A. arkadaşı Zübeyde K.'nın evine gidip ilişkiye girmek istedi. Kadın kabul etmeyince de zorla birlikte oldu. Bu olayın ardından diğer odaya geçen Zübeyde K., duvarda asılı bulunan av tüfeğini alıp Dursun A.A.'ya doğrultarak 2 bin lirasını gasp etti.



155'İ ARAYIP



İkili daha sonra 155 Polis imdat telefonunun arayıp birbirlerinden şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polislere ifade veren Zübeyde K. şüphelinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve şikayetçi olduğunu söyledi. Dursun A.A. da "Alacağım vardı onu istemeye geldim. Daha sonra bana tüfek doğrultup 2 bin liramı gasp etti. Şikayetçiyim" diye konuştu. Bunun üzerine polis iki şüpheliyi 'gasp' ve 'cinsel saldırı' suçlarından gözaltına aldı.



Polisteki işlemleri tamamlanan Dursun A.A. ile Zübeyde K. bugün adliyeye sevk edildi.

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