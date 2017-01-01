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Genç muavin yolcu otobüsünü gelin arabası yaptı
06 Nisan 2017 Perşembe, 12:28:27 | Güncelleme: 12:36:09
İHA
Uzun yıllar şehirlerarası otobüslerde muavinlik yapan 24 yaşındaki Doğuş Aksoy, gelin arabası yerine çalıştığı otobüsü süsleterek, gelin almaya gitti
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Manisa'da çocukluk yıllarından bu yana otobüs tutkunu olan genç, muavinliğini yaptığı yolcu otobüsünü süsleterek, gelin arabası yaptı.
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Davul ve zurna eşliğinde 'gelin otobüsü' ile hayat arkadaşını babaevinden alan genç muavin, konvoyla şehir turu attı.
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde dünyaevine giren Doğuş-Sebile Aksoy çiftinin düğünü ilginç görüntülere sahne oldu.
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Uzun yıllar şehirlerarası otobüslerde muavinlik yapan 24 yaşındaki Doğuş Aksoy, 4 yıldır birlikte olduğu Sebile Aksoy'a evlilik teklifinde bulundu.
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Kız arkadaşının teklifi kabul etmesinin ardından düğün hazırlıklarına başlayan damat Aksoy, muavini olduğu otobüsü gelin arabası yapmaya karar verdi.
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Düğüne saatler kala süslettiği otobüsün direksiyonuna geçen damat Aksoy, davul ve zurna eşliğinde Sebile Aksoy'un evine gitti.
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Hayat arkadaşı Sebile Aksoy'u, çocukluğundan bu yana tutkunu olduğu otobüsüyle baba evinden alan damat Doğuş Aksoy, gelini hostes koltuğuna oturtarak ilçe turu attı.
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Gelin otobüsüyle konvoy eşliğinde düğün salonuna giden genç çift, güzergah boyunca yol kenarındaki vatandaşlar ve sürücüler tarafından fotoğraflandı.
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Eşinin tam bir otobüs tutkunu olduğunu ve böyle bir sürpriz ile karşılaşabileceğini önceden tahmin ettiğini anlatan gelin Sebile Aksoy, çok mutlu olduğunu söyledi.
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Çocukluğundan beri en büyük hayalinin evleneceği zaman gelin arabası yerine otobüs süsletmek olduğunu söyleyen Doğuş Aksoy,
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"Otobüsçülük bizim ailede babadan gelen bir meslek. Beklentileri geri çevirmedik.
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Herkesin beklediği bir şeydi. Bugün çocukluğumdan beri olmasını istediğim hayalimi gerçekleştirdim" dedi.
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