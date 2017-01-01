06 NİSAN 2017
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Genç muavin yolcu otobüsünü gelin arabası yaptı

06 Nisan 2017 Perşembe, 12:28:27 İHA

Uzun yıllar şehirlerarası otobüslerde muavinlik yapan 24 yaşındaki Doğuş Aksoy, gelin arabası yerine çalıştığı otobüsü süsleterek, gelin almaya gitti

  • 1 Genç muavin yolcu otobüsünü gelin arabası yaptı
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    Manisa'da çocukluk yıllarından bu yana otobüs tutkunu olan genç, muavinliğini yaptığı yolcu otobüsünü süsleterek, gelin arabası yaptı.

  • 2 Genç muavin yolcu otobüsünü gelin arabası yaptı
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    Davul ve zurna eşliğinde 'gelin otobüsü' ile hayat arkadaşını babaevinden alan genç muavin, konvoyla şehir turu attı.

  • 3 Genç muavin yolcu otobüsünü gelin arabası yaptı
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    Manisa'nın Yunusemre ilçesinde dünyaevine giren Doğuş-Sebile Aksoy çiftinin düğünü ilginç görüntülere sahne oldu.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 23 dakika önce
    Hayırlı olsun. Allah analı ve babalı çocuklar nasip etsin inşallah. Amin
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