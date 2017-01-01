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Beyoğlu Gökhan Sarı
GÜNDEM

Spor salonundaki saldırı 6 saniye sürmüş

Beyoğlu'nda spor salonunda gerçekleşen saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

06 Nisan 2017 Perşembe, 14:03:58 Güncelleme: 14:41:32

Beyoğlu'nda spor salonu işleten Gökhan Sarı'nın öldüğü, eşinin yaralandığı silahlı saldırının 6 saniye sürdüğü belirlendi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Yusuf Doğan'ın haberine göre, İstanbul Beyoğlu'nda spor salonu işleten Gökhan Sarı ve eşi Elif Sarı (36), 29 Mart'ta işyerlerini kapatırken silahlı saldırıya uğradı. Göğsüne 3 kurşun isabet eden Gökhan Sarı hayatı kaybederken, eşi Elif Sarı (36) da bacağından vurularak yaralandı.

Hastanede tedavisi devam eden Elif Sarı'nın ifadesi alınamazken, saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.



Görüntülerde, çift salondan çıkacakları sırada salona giren eldivenli, şapkalı ve yüzünü atkıyla kapatan bir kişi kapıyı açar açmaz ateş etmeye başlıyor. 6 saniye süren saldırıda Gökhan Sarı aldığı kurşunlarla yere yığılırken bacağından yaralanan eşi birkaç metre uzaklaştıktan sonra yere düşüyor. Saldırgan ise kapıdan yürüyerek çıkıyor. Toplam 6 saniye süren saldırıdan sonra kaçan saldırganı yakalamak için başlatılan soruşturma sürüyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 2 saat önce
    İdam isteriz.
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