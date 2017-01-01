Sakarya'da işyerinde tüp patlaması

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, bir işyerindeki tüpün patlaması sonucu iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle'deki bir işyerinde bulunan tüp, henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlama nedeniyle olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve doğalgaz şirketi ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Adapazarı Gaz Dağıtım AŞ. ekipleri her ihtimale karşı doğalgazı keserken, polis ekipleri de bölgede güvenlik şeridi çekti.

Patlamada yaralanan Fatoş Pamuk ile Rabia Pak, 112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bu arada, gaz sızdırmaya devam eden piknik tüpü, itfaiye ekiplerinin kontrolünde dışarı çıkarıldı.