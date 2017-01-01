Erzurum'da Picasso tablosu ele geçirildi

Erzurum'un Horasan ilçesinde yapılan operasyonda, dünyaca ünlü İspanyol ressam Pablo Ruiz Picasso'nun 78 yıllık tablosu ile parşömen kağıdına sentezlenmiş antik Mısır hiyeroglif resimleri olan 3 farklı obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucunda, ünlü ressam Picasso'ya ait bir tablonun Van'dan Erzurum'a getirilerek satılacağı bilgisine ulaştı.

Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda A.D, İ.A. ve S.K'nin içinde bulunduğu bir otomobil Erzurum'un Horasan ilçesinde durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada, Irak Devlet Müzesinden çalındığı tahmin edilen dünyaca ünlü İspanyol ressam Pablo Ruiz Picasso'ya ait 1939 yapımı tablonun yanı sıra parşömen kağıdı üzerine sentezlenmiş antik Mısır hiyeroglif resimleri bulunan 3 farklı obje bulundu.

5 MİLYON DOLARA SATMAYA ÇALIŞTILAR

Yapılan ilk incelemede, arkasında Picasso'ya ait olduğuna dair bilgi ve mühürler bulunan tablonun ön yüzünde ise sanatçının "1939 Picasso" yazılı imzasının olduğu ve yaklaşık 5 milyon dolar karşılığında satılmaya çalışıldığı tespit edildi.

Tablo ile diğer objeler, Erzurum Müze Müdürlüğü yetkilileri ve Atatürk Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanlığından da görüş alınarak, "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu" kapsamında olup olmadığının tespiti yapılmak üzere muhafaza altına alındı.

Olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.