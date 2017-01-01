06 NİSAN 2017
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Binali Yıldırım
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Yıldırım: 'Dünya beşten büyüktür' diyemeyenler sus pus

Başbakan Binali Yıldırım, Suriye rejiminin katliamına ilişkin "Hiçbir şeyden haberi olmayan bu sabilere yaptıkları bir insanlık suçudur" dedi

06 Nisan 2017 Perşembe, 14:52:47 Güncelleme: 19:07:59 AA

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "Daha iki gün önce Suriye'de bir seferde 100'ü aşkın insanı katlettiler. Yarısı çocuk, gözleri açık, yüzleri gülümseyen, hiçbir şeyden haberi olmayan bu sabilere yaptıkları bir insanlık suçudur. Bir savaş suçudur. 'Dünya beşten büyüktür' diyemeyenler sus pus oldu." dedi.

Yıldırım, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen partisinin Kilis mitingindeki konuşmasına, "Sahabeler şehri Kilis, alimlerin, evliyaların, kahramanların şehri Kilis, tıpkı Hazreti Peygamber'e kucağını, evini açan Medineliler gibi ensarın şehri... Sizlere çok teşekkür ediyorum." diyerek başladı.

" FIRAT KALKANI ZAFERİ"

Kilis'e sabrından, dirayetinden ve dik duruşundan dolayı teşekkürlerini ileten Yıldırım, alandaki vatandaşlara "Sizler nüfusunuzdan fazla, darda, zorda kalan, hayatını kurtarmak için buralara hicret eden Suriyeli kardeşlerimize sahip çıktınız, Allah sizden razı olsun. Siz, bu millete yakışanı yaptınız." sözleriyle seslendi.

Kahraman Türk ordusunun, Fırat Kalkanı Harekatı ile Kilis'e atılan roketleri, bombaları etkisiz hale getirdiğini belirten Yıldırım, bütün şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de şifa diledi.

Yıldırım, Fırat Kalkanı Harekatı'nın millet ve Kilis için tam bir zafer olduğunu ifade ederek, askeri ve güvenlik güçlerine tebriklerini iletti.

"KANLA ÇİZMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Türkiye'de ve çevresinde olağanüstü olaylar, tarihi günler yaşandığına dikkati çeken Yıldırım, "Birileri devletleriyle, örgütleriyle coğrafyamızı kana buluyor, yeni sınırları kanla çizmeye çalışıyorlar. Oyun büyük, tezgah büyük, oyun acımasız. Bu oyunları planlayanlar, kendilerine en büyük engeli de Türkiye olarak görüyor. Mazlumlara, yoksullara kol kanat geren Türkiye'nin devre dışı kalması için ellerinden geleni yapıyorlar. Türkiye'yi saf dışı bıraksalar, zulümlerini daha da arttıracaklar. Türkiye'yi bir geriletebilseler kanlı oyunlarını daha kolay oynayacaklar." değerlendirmesini yaptı.

"İNSANLIK SUÇU, SAVAŞ SUÇU"

Binali Yıldırım, iki gün önce Suriye'de bir seferde yüzü aşkın insanın katledildiğine işaret ederek, "Yarısı çocuk, gözleri açık, yüzleri gülümseyen, hiçbir şeyden haberi olmayan bu sabilere yaptıkları bir insanlık suçudur, savaş suçudur. 'Dünya, beşten büyüktür' diyemeyenler sus pus oldu." diye konuştu.

"O AKŞAM HÜKÜMET BELLİ"

16 Nisan'daki halk oylamasına 10 gün kaldığını hatırlatan Yıldırım, yapılacak anayasa değişikliğiyle Türkiye'de yeni bir yönetim sistemine geçileceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Anayasa değişikliğiyle beraber yapılacak 2019'daki ilk seçimde, Türkiye'yi gelecek beş yıl için kim yönetecek, kim hükümet olacak, siz sandıkta karar veriyorsunuz. Artık patron sizsiniz. Mühür sizde, karar sizde. Böylece seçim bittiği an, o akşam hükümet belli. Türkiye'yi yönetecek olan belli oluyor. Dolayısıyla Türkiye, her zaman daha güçlü olacak, sadece dönem dönem güçlü iktidarlar olmayacak, sürekli iktidar olacak. Enerjimizi, gücümüzü Kilis'in kalkınmasına, Türkiye'nin kalkınmasına harcayacağız."

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