06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Adana
GÜNDEM

Adana'da mezarlıkta kafası olmayan erkek cesedi bulundu

Polis, cesedin başının da hayvanlar tarafından götürülmüş olabileceğini değerlendiriyor

06 Nisan 2017 Perşembe, 15:00:16 Güncelleme: 16:18:34 İHA

Adana'da mezarlıkta başı olmayan bir erkek cesedi bulundu. Cesedin ayak ve ellerinin de hayvanlar tarafından yenmiş olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabaha karşı hayvanlarını otlatmaya çıkan bir çoban, Kabasakal Mezarlığı'ndaki ormanlık alanda çam ağacı altında ceset gördü. Çoban, hemen olayı polise haber verdi.

Polis, hemen olay yerine gelerek inceleme başlattı. Yapılan incelemede cesedin başı bulunamadı. Ayrıca cesedin el ve ayaklarının da olmadığı görüldü. Polis önce cinayetten şüphelendi ancak yapılan incelemede el ve ayaklarının hayvanlar tarafından yendiği tespit edildi. Polis, cesedin başını çevrede aradı ancak bulamadı. Polis, cesedin başının da hayvanlar tarafından götürülmüş olabileceğini değerlendiriyor.

AĞACA ASILI İP BULUNDU

Polis, olayın cinayet olduğunu düşünürken yaptığı incelemede cesedin bulunduğu yerin hemen yanı başında bulunan ağaçta ip olduğunu gördü. Polis ipin ucunu kesip örnek aldı. Polis bu arada bir taraftan da cesedin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Polis yaptığı incelemede şahsın bir kişi tarafından ağaca çıkartılıp asılmasının ağacın yapısı itibariyle mümkün olmayacağın şahsın intihar etmiş olabileceği üzerinde durmaya başladı.

Polis, hemen Türkiye genelinde kayıp başvurusu yapanları taramaya başladı. Bu arada kimliğini belirlemek için de hayvanların yemediği parmaklardan iz alındı. Yapılan parmak izi eşleşmesinde şahsın 16 Şubat'da Antalya'nın Manavgat ilçesinden ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Y. A. (21) olduğu, şahsın kasten yaralama gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğunu öğrenildi. Polis Arıcı'nın ailesine haber verdi. Ceset ise otopsi yapılması için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

  • "En büyük hayali Nevşehir'de balona binip o manzarayı seyretmekti"

CEBİNDEN BİLET ÇIKTI

Polis cesedin üzerinde yaptığı incelmede cebinden 30 lira para ve Nevşehir ilinde balona binmek için aldığı bileti buldu. Ailesiyle yapılan görüşmede 2 yıldır A.'nın kendileriyle arasının iyi olmadığı, 2010 yılında da kaybolduğunu 16 Şubat'tan bu yana A.'yı aradıklarını en büyük hayalinin Nevşehir'de balona binip o manzarayı seyretmek olduğunu söylediği öğrenildi. Polis A.'nın intihar ettiğini değerlendirirken, cesedin yaklaşık 1.5 aylık olduğu, kendini ipe astığı zamanla çürüme olduğu için başının kopup aşağı düştüğünün değerlendirildiği öğrenildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Adana'da komşuya 1 Nisan şakasının sonu karakolda bitti
GÜNDEM

Adana'da komşuya 1 Nisan şakasının sonu karakolda ...
﻿Adana'da kardeşini öldürmekten tutuklanan ağabey konuşmuyor
GÜNDEM

Kardeşini öldürdü, o günden beri ağzını bıçak ...
Adana'daki vahşi cinayetin zanlısından şok ifade
GÜNDEM

Vahşi cinayetin zanlısından şok ifade! "Düğünden ...
Adana'da öğretmenine kızan öğrenci 2'nci kattaki sınıftan atladı
GÜNDEM

Öğretmeni "Dersin bitmesine 5 dakika var, yerine otur" deyince. ...
Adana'daki korkunç cinayette müebbet hapis cezası istemi
GÜNDEM

Korkunç olay! Faili meçhuldü, art arda gelen ihbarlar. ...
Adana'da pompalı tüfekli sarhoşlar korku saçtı
GÜNDEM

16 yaşındaki gence yapmadıklarını bırakmadılar!
Çinli işadamı 2 km yol için 280 lira ödediğini iddia etti
GÜNDEM

2 KM YOL İÇİN 280 LİRA ÖDEDİ!
Türkiye'den BM'ye mektup: Esed rejimi cezalandırılsın
GÜNDEM

TÜRKİYE'DEN BM'YE ESED MEKTUBU!
Yıldırım: 'Dünya beşten büyüktür' diyemeyenler sus pus
GÜNDEM

YILDIRIM: 'DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR' DİYEMEYENLER SUS PUS
Mevlüt Çavuşoğlu: Rusya ve ABD, terör örgütünü kaptırmama yarışına girdi
GÜNDEM

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN RUSYA VE ABD'YE SERT TEPKİ: BÖYLE OLMAZ
Türk Telekom binasını işgal girişimi iddianamesi kabul edildi
GÜNDEM

ÖLDÜRÜLEN DARBECİNİN KAN DONDURAN PAYLAŞIMLARI
CHP'li Çetin Arık'a saldırı girişimi
GÜNDEM

CHP'Lİ VEKİLE BIÇAKLI SALDIRI GİRİŞİMİ