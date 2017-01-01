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Türk Yıldızları
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Türk Yıldızları'nın gökyüzündeki çeyrek asrına özel tasarım

"Türk Yıldızları"nın 25. yıl dönümü dolayısıyla tim liderinin uçağına özel kuyruk boyaması yapıldı

06 Nisan 2017 Perşembe, 15:00:19 Güncelleme: 15:04:38 AA

Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde 1992 yılında kurulan ve gökyüzünde çeyrek asrı tamamlayan akrobasi timi "Türk Yıldızları"nın 25. yıl dönümü dolayısıyla tim liderinin uçağına özel kuyruk boyaması yapıldı.

7 Kasım 1992 yılında kurulan Türk Yıldızları, ilk gösterisini dört NF-5A/B Freedom Fighter uçağı ile 18 Haziran 1993'te Ankara'da gerçekleştirdi.Türk Yıldızları, geçen 25 yılda 34 bin 166 saat uçuş yaptı. Bugüne kadar 21 farklı ülkede 139 gösteri sunan Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi, Türkiye genelinde de 339 gösteriyle 7'den 70'e vatandaşla buluştu.

Türkiye'nin "gökyüzündeki milli takımı" Türk Yıldızları'na 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla özel bir kuyruk tasarımı yapıldı.Türk Yıldızları'nın 25. yıl kuyruk tasarımı uzun süren uğraşlar ve araştırmalar sonucu, söz konusu uçakların 20. yıl boyaması ve ekibin üniforma tasarımını yapan grafik tasarımcısı Murat Dorkip tarafından çizildi. Gökyüzünün renginin anımsatan tasarım Türk Yıldızları tim lideri Hava Pilot Binbaşı Osman Yığcı'nın uçağına nakşedildi. Türk Yıldızları, yeni kuyruk tasarımıyla ilk gösterisini 9 Nisan'da Şanlıurfa'da yapacak.

 

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