Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerekirse bedelli gibi düzenleme yapılabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün milyarlarca insanın gözünde Avrupa, demokrasi, insan hakları ve özgürlüklerin değil baskının, şiddetin, Nazizm'in merkezidir. Avrupanın artık ne dünyaya ne de bize söyleyecek sözü kalmıştır. Karşımızda her bakımdan çürüyen bir kıta var." dedi.

Erdoğan, Balıkesir'de düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Referandumda kimler hayır diyor?" diye sordu.

"Kandil, İmralı, Pensilvanya 'hayır' diyor. Onlar hayır dediğine göre burada bir sıkıntı var öyle mi?" ifadesini kullanan Erdoğan, "Güzel bir söz: Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu? Sevgili Peygamberimiz ne buyuruyor: Kişi, sevdikleriyle beraberdir. Buyrun. Bütün buralardan hareketle notu vereceğiz ve biz onlarla beraber yürüyemeyiz." diye konuştu.

"HAYIR DİYENLERE TERÖRİST DEMEDİM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "O zaman siz hayır diyenlere terörist mi diyorsunuz?" dediğini belirten Erdoğan, "Ben böyle bir şeyi hiçbir yerde demedim. Biz hayır diyenlere de anlayış gösteririz ama onlara doğru olanı da söyleriz. Böyle bir görevimiz var. Demokrasi bu." değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tehditleriyle milletimizi ve bizi sindirebileceklerini zannettiler. FETÖ, yurt dışındaki militanları vasıtasıyla tüm imkanlarını bu yolda seferber etti. Taşeronları sonuç alamayınca bu kez doğrudan kendileri devreye girdi. Vatandaşlarımızla buluşmak için Avrupa ülkelerine giden bakanlarımıza ve milletvekillerimize olmadık terbiyesizlikler yaptılar. Bizim bakanlarımıza, milletvekillerimize kapılar kapatılırken terör örgütü militanlarını baş tacı ettiler. Terör örgütünün paçavralarıyla eylem mi yapacaksınız, hemen şehrin en kalabalık caddelerini size tahsis ederler. Teröristler ile toplantı mı düzenleyeceksiniz, ülkenin en büyük salonları polis koruması altında bunlara ayrılır. Kandil'deki terör elebaşıları istedikleri yerdeki istedikleri toplantılara canlı olarak bağlanabilirler ama Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı telekonferans ile bağlanmaya gelince Anayasa Mahkemesi iki saatte karar çıkartır, 'Hayır, olamaz'. Kim yapıyor bunu? Batının bazı ülkeleri. Almanya yapıyor başta. Hollanda, atlarını, itlerini benim oradaki vatandaşlarımızın üstüne salıyor.

"KEFENİMİZİ GİYEREK YOLA ÇIKTIK"

İsviçre Parlamentonun önünde dev bir pankart. Üstündeki Cumhurbaşkanınızın portresi. Şakağına silah dayamış, 'Erdoğan'ı öldürün', neyi öldürüyorsun? Biz kefenimizi giyerek bu yola çıktık. Biz kaderin üstünde bir kader olduğuna inandık ama bunlarda öyle bir şey yok.

İşte sizler de gördünüz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız, bir hanımefendiyi arabanın içine mahkum ettiler. Kendi toprağımız olan başkonsolosluğa sokmadılar. Demokratik hakların kullanan vatandaşlara saldırıp onları acımasızca yerlerde sürüklediler. Avrupa öyle bir hale geldi ki bitti, tükendi. Ama bedelini çok ağır ödeyecekler. Bu süreçte yüz yılllardır savunduklarını iddia ettikleri ne varsa, hepsi yerle yeksan oldu. Şunu açık ve net söylüyorum: Bugün milyarlarca insanın gözünde Avrupa, demokrasi, insan hakları ve özgürlüklerin değil baskının, şiddetin, Nazizm'in merkezidir, bunu böyle biliniz? Irkçı partiler, Avrupalı liderleri, yönetimleri adeta parmaklarında oynatıyor. Avrupanın artık ne dünyaya ne de bize söyleyecek sözü kalmıştır. Karşımızda her bakımdan çürüyen bir kıta var. Bunu bildikleri için de yabancı karşıtlığı, Türk ve İslam düşmanlığı üzerinden asıl sorunlarını perdelemeye çalışıyorlar. Şahsımı hedef gösteriyorlar, önemli değil. Başarısız olunca da çıldırıyorlar."

"BU ASİL TAVRI ALKIŞLIYORUM"

Yurt dışındaki vatandaşları oylarını 27 Mart'ta kullanmaya başladıklarını anımsatan Erdoğan, "Kalan süre içinde oyları kullanmaya devam edin. Sizler de sandıklara mümkün olduğunca oy kullanmaya gidin gitmeyenleri de götürün." çağrısında bulundu.

Her türlü provokasyonlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok çalışacağız. Rekor düzeyde bir katılım var Avrupa'da ve dünyada. İnsanlarımız kilometrelerce yol katederek temsilciliklerimize geliyor, oylarını kullanıyor, ülkesine, demokrasisine sahip çıkıyor. Bu asil tavrı alkışlıyorum." diye konuştu.

"ASKERLİK İÇİN GEREKİRSE YASAL DÜZENLEME OLUR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yaşa seçilme hakkı getirilmesini öngören değişikliğe getirilen "askerlik şartı" eleştirilerine yanıt verdi. Erdoğan, "Parlamento üyeliği askerlik kadar saygındır. Oraya da vatani görevini yapmaya gidiyorlar. Bununa ilgili gerekirse yasal düzenleme de yapılabilir. Nasıl bedelli askerlikle ilgili bir bedel konuyorsa buna da bir şey konabilir" dedi.