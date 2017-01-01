Muğla'da lisedeki gaz kokusu tedirgin etti

Muğla'nın Milas İlçesi'ndeki bir lisede, kaynağı henüz belirlenemeyen ve okulun koridorunu saran yoğun gaz kokusu rahatsızlık yarattı. Rahatsızlanan bir öğretmen hastaneye kaldırılırken, okuldaki sınavı sabote etmek amacıyla biber gazı sıkılmış olabileceği iddia edildi.



Atatürk Bulvarı'ndaki Milas Anadolu Lisesi'nde, bugün saat 11.00'de, okulun giriş katında oluşan ve kaynağı belirsiz olan yoğun gaz kokusu tedirginlik yarattı. Okul yönetimi, öğretmenlerle birlikte sınıflardaki öğrencileri tahliye etti. Durum ise itfaiye, sağlık ve güvenlik ekiplerine bildirildi. Gazdan etkilenen Türk Dili ve Edebiyat öğretmeni Sibel Bakır (34), ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri, gazın yoğun olarak hissedildiği yerde ölçümler yaptı. Okulda detaylı araştırma yapan görevliler, gazın kaynağını tespit edemedi.



BİBER GAZI İDDİASI



Bazı öğrenciler, gün içerisinde bazı derslerden sınavlarının olduğunu, bu doğrultuda sınavı sabote etmek amacıyla biber gazı sıkılmış olabileceğini iddia etti. Güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri de biber gazından şüphelendi. Fakat bu şüphe itfaiye ekiplerinde biber gazı ölçümü yapan cihaz olmadığı için netlik kazanamadı. Polis ekipleri, gazın oluştuğu koridordaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Okul bahçesine çıkarılan öğrenciler ise okul havalandırıldıktan sonra tekrar içeri alındı.



Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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