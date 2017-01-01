06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Muğla
GÜNDEM

Muğla'da lisedeki gaz kokusu tedirgin etti

Okulda detaylı araştırma yapan görevliler, gazın kaynağını tespit edemedi

06 Nisan 2017 Perşembe, 15:36:09 Güncelleme: 15:47:18 DHA

Muğla'nın Milas İlçesi'ndeki bir lisede, kaynağı henüz belirlenemeyen ve okulun koridorunu saran yoğun gaz kokusu rahatsızlık yarattı. Rahatsızlanan bir öğretmen hastaneye kaldırılırken, okuldaki sınavı sabote etmek amacıyla biber gazı sıkılmış olabileceği iddia edildi.

Atatürk Bulvarı'ndaki Milas Anadolu Lisesi'nde, bugün saat 11.00'de, okulun giriş katında oluşan ve kaynağı belirsiz olan yoğun gaz kokusu tedirginlik yarattı. Okul yönetimi, öğretmenlerle birlikte sınıflardaki öğrencileri tahliye etti. Durum ise itfaiye, sağlık ve güvenlik ekiplerine bildirildi. Gazdan etkilenen Türk Dili ve Edebiyat öğretmeni Sibel Bakır (34), ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri, gazın yoğun olarak hissedildiği yerde ölçümler yaptı. Okulda detaylı araştırma yapan görevliler, gazın kaynağını tespit edemedi.

BİBER GAZI İDDİASI

Bazı öğrenciler, gün içerisinde bazı derslerden sınavlarının olduğunu, bu doğrultuda sınavı sabote etmek amacıyla biber gazı sıkılmış olabileceğini iddia etti. Güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri de biber gazından şüphelendi. Fakat bu şüphe itfaiye ekiplerinde biber gazı ölçümü yapan cihaz olmadığı için netlik kazanamadı. Polis ekipleri, gazın oluştuğu koridordaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Okul bahçesine çıkarılan öğrenciler ise okul havalandırıldıktan sonra tekrar içeri alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Muğla Datça'da caretta ceratta sahile vurdu
GÜNDEM

Sahile vurdu! Çocuklar başından ayrılamadı
Muğla'da 830 litre sahte içki ele geçirildi
GÜNDEM

Gizli bölmeden böyle çıkarıldı!
Muğla'da yapılan iğneden sonra fenalaşan kadın öldü
GÜNDEM

Eski futbolcunun annesinin şoke eden ölümü!
Muğla'da vahşi cinayetin katili yakalandı!
GÜNDEM

Vahşi cinayetin katili yakalandı!
Muğla'da 'İntihar etti' denilen kadının eşi tutuklandı
GÜNDEM

'İntihar etti' denilen kadınla ilgili şoke eden ...
Muğla'da hırsızlık için girdiği evde yakalanan kadın 'aşeriyorum' dedi
GÜNDEM

"Canım çağla çekti, onun için buradayım"
Yıldırım: 'Dünya beşten büyüktür' diyemeyenler sus pus
GÜNDEM

YILDIRIM: 'DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR' DİYEMEYENLER SUS PUS
Türk Telekom binasını işgal girişimi iddianamesi kabul edildi
GÜNDEM

ÖLDÜRÜLEN DARBECİNİN KAN DONDURAN PAYLAŞIMLARI
Türkiye'den BM'ye mektup: Esed rejimi cezalandırılsın
GÜNDEM

TÜRKİYE'DEN BM'YE ESED MEKTUBU!
MİT'ten Adil Öksüz ve ByLock açıklaması
GÜNDEM

MİT'TEN ADİL ÖKSÜZ VE BYLOCK AÇIKLAMASI
Mevlüt Çavuşoğlu: Rusya ve ABD, terör örgütünü kaptırmama yarışına girdi
GÜNDEM

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN RUSYA VE ABD'YE SERT TEPKİ: BÖYLE OLMAZ
Çinli işadamı 2 km yol için 280 lira ödediğini iddia etti
GÜNDEM

2 KM YOL İÇİN 280 LİRA ÖDEDİ!