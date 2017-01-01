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CHP'li Çetin Arık'a saldırı girişimi

Kayseri'deki referandum çalışmaları sırasında alkollü olduğu belirlenen bir kişi Çetin Arık'a bıçaklı saldırı girişiminde bulundu, partililer saldırganı polise teslim etti

06 Nisan 2017 Perşembe, 15:48:37 Güncelleme: 19:02:49

Kayseri'nin Talas ilçesinde referandum çalışması yapan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'a bir esnaf komando bıçağıyla saldırmak istedi. Partililer tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan gözaltına alındı. Saldırganın alkollü olduğu belirlenirken, suç aletinin ise 44-45 santimetre uzunluğunda, ucu açık komando bıçağı olduğu belirtildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Necmettin Çuhadaroğlu'nun haberine göre CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, referandum çalışmaları kapsamında partisinin ilçe yöneticileriyle birlikte Talas ilçesi Kiçiköy Mahallesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Arık'ın dükkanına girdiği akvaryumcu Abdullah A. (43) milletvekili ile tartıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekiline hakaret ve küfür ettiği öne sürülen Abdullah A., elindeki komando bıçağıyla dükkan dışına çıkarak milletvekili Arık'a ve partililere saldırmak istedi. Partililer tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan olay yerine gelen polise teslim edildi. Polis Abdullah A.'yı gözaltına alırken bıçağa da el koydu. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlının 0.37 promil alkollü olduğu belirlendi. Suç aletinin ise 44-45 santimetre uzunluğunda kesici kısmı bulunan ve ucu açık olan komando bıçağı olduğu belirtildi. Milletvekili Çetin Arık ve partililer şikayetçi olarak Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi.

İL BAŞKANI'NDAN KINAMA

CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, olayı kınadıklarını, milletvekili Arık ve partililere saldıran zanlıyla ilgili şikayetçi olduklarını söyledi. Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular da olay yeri ve ilçe emniyet müdürlüğüne giderek konuyla ilgili bilgi aldı.

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