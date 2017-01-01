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Bursa'da çiftte cinayetin şüphelisi yakalandı

Poliste verdiği ifadesinde, her iki olaydan önce uyuşturucu kullandığını ve cinayetleri kendisinin işleyip işlemediğini bilmediğini öne süren Samet Ş.'nin, "Ben şimdi iki kişiyi mi öldürdüm?" dediği belirtildi

06 Nisan 2017 Perşembe, 16:05:16 Güncelleme: 17:08:04 DHA

Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi'nde, 2 gün önce öldürülen 20 yasındaki Hamza Arslan ile 46 yasındakı Mevlüt Morkoç cinayetlerinin şüphelisi olarak 23 yaşındaki Samet Ş. gözaltına alındı. Çifte cinayetin, içmek için alınan uyuşturucu parasının ödenmesi tartışması yüzünden işlendiği ortaya çıktı.

Bursa'da merkez Osmangazi İlçesi Akçağlayan Mahallesi, Yıldırım Sokak'ta ailesiyle birlikte yaşayan Hamza Arslan, geçen hafta babası 59 yaşındaki Resul Arslan'ın otomobilini gizlice alarak dolaşmaya çıktı. Polis merkezine giden Resul Arslan, otomobilinin çalındığını söyleyip, şikayetçi oldu. Polisin aracı bulup, durumu ortaya çıkarmasının ardından Hamza Arslan, babasıyla tartıştıktan sonra evi terk ederek, teyzesi ve anneannesinin oturduğu Kuştepe Mahallesi'ndeki evde kalmaya başladı. 4 Nisan gecesi dolaşmaya çıkan Arslan, saat 01.00 sıralarında,kimliği belirsiz kişi ya da kişilerle tartıştı. Göğsünden ve sırtından bıçaklanıp ağır yaralanan Arslan, çağrılan ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

KALBİNDEN TEK BIÇAK

Aynı gece Mollafenari Mahallesi'nde bir başka cinayet işlendi. Eşi ve 2 çocuğu evde bulunmayan Mevlüt Morkoç, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından kalbinden bıçaklandı. Daire kapısını açık gören komşuları şüphelip içeriye girdiğinde Morkoç'un kanlar içerisinde yerde yattığı gördü. Komşuları tarafından hemen Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Morkoç da yapılan tüm müdahalelere rağmen öldü.

TELEFON KAYITLARINDAN BULUNDU

Cinayetlerle ilgili geniş çaplı soruşturma baştan polis, ölen iki kişinin telefon kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan araştırma sonucu iki cinayeti de Samet Ş.'nin işlediği belirlendi. Ş., gizlendiği Yıldırım İlçesi Mesken Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yakalandı. İki cinayeti de aynı bıçakla işleyen Samet Ş.'nin kurbanlarıyla olaydan bir gün önce kalabalık bir arkadaş grubuyla birlikte oldukları ve burada, içmek için alınan uyuşturucu parasının ödenmesiyle ilgili tartışma çıktığı belirlendi. Samet Ş.'nin bu tartışma üzerine cinayetleri işlediği öne sürüldü.

'BEN 2 KİŞİYİ Mİ ÖLDÜRDÜM?'

Şüpheli Samet Ş., Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Poliste verdiği ifadesinde, her iki olaydan önce uyuşturucu kullandığını ve cinayetleri kendisinin işleyip işlemediğini bilmediğini öne süren Samet Ş.'nin, "Ben şimdi iki kişiyi mi öldürdüm?" dediği belirtildi.

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YORUMLAR 14
  • Misafir 7 saat önce
    ADAM YERİ GELİRSE DİLENCİ KILIĞIDA KÖPRÜ ALTLARINDA SABAHLAR SİZE NE ADAMIN SAKALINDAN SAÇINDAN....
  • Misafir 16 saat önce
    bir filmin gösteris sahnesimi acaba ??
  • Misafir 17 saat önce
    Adam iki kişiyi öldürmüş ama polisin sakalını göstermek için haber yapmışlar sanki gece uyurken boynuna dolanmıyor mu abi ya
  • Misafir 18 saat önce
    o nasil bi sakal yaa
  • Misafir 19 saat önce
    tolstoya benziyor sivil polis.
  • Misafir 19 saat önce
    Ya işte bu şartlar altında görev yapıyoruz
  • Misafir 20 saat önce
    Sakallar fena maşallah
  • Misafir 21 saat önce
    polis ek is olarak aksakalli dede olarak calisiyormus
  • Misafir 21 saat önce
    sakaları arkaya tarıyor
  • Misafir 22 saat önce
    Polislerin düşünceli halleri daha çok dikkatimi çekti...
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