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Samsun Mustafa Arıcı
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İftaiye eri Mustafa Arıcı Samsun'da hayatını kaybetti

13 gün önce meydana gelen trafik kazasında hafif yaralı olarak kurtulan İftaiye eri Mustafa Arıcı, hayatını kaybetti. Arıcı'nın şeker hastası olduğu belirtildi

06 Nisan 2017 Perşembe, 16:07:10 Güncelleme: 16:38:26 DHA

Samsun'da 13 gün önce eğitim uçağı kazasına müdahaleye giderken itfaiye aracının devrilmesi sonucu hafif yaralanan ve ayakta tedavi edilen 60 yaşındaki itfaiye eri Mustafa Arıcı, dün akşam hayatını kaybetti. Arıcı'nın şeker hastası olduğu ve hastalığa bağlı olarak öldüğü öne sürüldü.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Pilotaj Bölümü öğrencisi Ecenaz Kalyoncu 13 gün önce Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne ait Cessna 172 tipi uçakla eğitim uçuşu yaptı.

Samsun Çarşamba Havalimanına inişe geçtiği sırada rüzgarın etkisiyle piste inemedi. İkinci denemede piste inen uçak pervanesini piste sürtmesi sonucu takla attı. Ecenaz Kalyoncu ise kazayı yara almadan atlattı.

Bu sırada uçakta herhangi bir yangın olma ihtimaline karşı hareket eden itfaiye aracı virajı alamayarak devrildi. Kazada itfaiye erleri Mustafa Arıcı ve Ömer Pat hafif yaralandı. Hastanedeki tedavilerinin ardından da taburcu edildi.

AĞZINDAN VE BURNUNDAN KAN GELDİ

İtfaiye erlerinden şeker hastası olduğu bildirilen Mustafa Arıcı dün akşam aniden rahatsızlanıp ağzından ve burnundan kan gelince ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Arıcı'nın şeker hastalığına bağlı olarak hayatını kaybettiği belirtildi.

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