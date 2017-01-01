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MİT Adil Öksüz
GÜNDEM

MİT'ten Adil Öksüz ve ByLock açıklaması

"Adil Öksüz’ün nasıl serbest kaldığı konusu yargının işi olup, ilgili makamlar tarafından gerekli soruşturma ve takibat yapılmaktadır"

06 Nisan 2017 Perşembe, 16:39:00 Güncelleme: 19:49:20 AA

MİT Müsteşarlığından, " Adil Öksüz, Milli İstihbarat Teşkilatının terör örgütü içerisindeki kaynağı olmamıştır ve Milli İstihbarat Teşkilatına çalışmamıştır. Adil Öksüz’ün nasıl serbest kaldığı konusu yargının işi olup, ilgili makamlar tarafından gerekli soruşturma ve takibat yapılmaktadır." açıklamasında bulunuldu.

MİT Müsteşarlığından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde ana muhalefet partisi tarafından gündeme getirilen ve teşkilatı hedef alan birtakım iddiaların, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimini sulandırma çabalarıyla örtüştüğünün görüldüğü bildirildi.

"ANA MUHALEFET PARTİSİ DE GÜNDEME GETİRİNCE..."

MİT'in, yabancı güçler ve terör örgütlerince uygulanan bu tür psikolojik harp odaklı iddiaları muhatap almadığı vurgulanan açıklamada, "Buna karşın, tarihin kaydettiği bu olağanüstü günlerde, bu iddiaların ana muhalefet partisi tarafından da gündeme getirilmesi, cevap verme zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır." ifadelerine yer verildi.

"ADİL ÖKSÜZ MİT'E ÇALIŞMAMIŞTIR"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adil Öksüz, Milli İstihbarat Teşkilatının terör örgütü içerisindeki kaynağı olmamıştır ve Milli İstihbarat Teşkilatına çalışmamıştır.

KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARI

Adil Öksüz'ün nasıl serbest kaldığı konusu yargının işi olup, ilgili makamlar tarafından gerekli soruşturma ve takibat yapılmaktadır. ByLock programının çözülmesi, FETÖ/PDY’nin çökertilmesinde, ilişki ağının deşifre edilmesinde ve mensuplarının devletten ayıklanmasında kullanılan önemli kaynaklardan biridir. İstihbari çalışmalar neticesinde elde edilen ByLock'a ilişkin tespitler, Mayıs 2016 tarihinden itibaren çalışmaya konu ham verilerle birlikte adli makamlar, güvenlik birimleri ve diğer ilgili makamlarla eş zamanlı olarak paylaşılmıştır.

Bu itibarla, FETÖ/PDY örgütü tarafından dile getirilen mesnetsiz iddiaların, ana muhalefet partisi tarafından da dillendirilmesi, FETÖ/PDY mücadelesine olumlu bir katkı sağlamadığı gibi milli güvenliğimize de zarar vermektedir."

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YORUMLAR 4
  • Misafir 18 saat önce
    hani liste?
  • Misafir 19 saat önce
    Mit ve Türkiye deki istihbarat birimleri organik tarımmı yapıyor darbeden haberi olmuyo adil öksüz den haberi Yok istihbaratı bırakıp organik tarıma mı başladılar
  • Misafir 19 saat önce
    MİT ne iş yapar ya. Görevlerini biliyor mu ki
  • Misafir 20 saat önce
    chp ye cevap veteceğinize şimdiye bu adamı bulsaydınız
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