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Mardin'de sokağa çıkma yasağı

Valilikten yapılan açıklamada, Savur ilçe kırsalındaki bir mahallede, sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi

06 Nisan 2017 Perşembe, 18:54:57 Güncelleme: 18:58:49 AA

Mardin'in Savur ilçesi kırsalındaki bir mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Şenocak Mahallesi'nde bulunan terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınakları tahrip etmek amacıyla operasyon gerçekleştirileceği bildirildi.

Operasyon icra edilecek bölgede yaşayanların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince saat 16.00'dan itibaren Şenocak Mahallesi'nde ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilen açıklamada, vatandaşların yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı vurgulandı.

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