Türk Telekom binasını işgal girişimi iddianamesi kabul edildi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Acıbadem'deki Türk Telekom binası işgal edilmesi, Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş ile birlikte 6 kişinin şehit edilmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu 41 şüpheli asker hakkında 9'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ile 559'ar yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, 27. Ağır ceza mahkemesinde kabul edildi.

Gazete Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre; mahkeme heyeti, ilk duruşmanın 29 Mayıs'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında yapılmasına ve tutuklu 41sanığın tutukluluk haline devamına karar verildi. Duruşmanın, 30, 31 Mayıs ve 1 ve Haziran'da kesintisiz olarak devam etmesi kararlaştırıldı.

44 KİŞİ MÜŞTEKİ

İddianamede, darbeci askerler tarafından şehit edilen Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş, Muhammet Fazlı Demir, Murat Mertel, Murat Naiboğlu, Orhun Göytan ve Şirin Diril'in yakınları, yine darbeci askerler tarafından yaralandığı tespit edilen 23 kişiyle birlikte 44 kişi de müşteki sıfatıyla yer aldı.

MUHTARIN VURULMA ANI İDDİANAMEDE

İddianamede, darbe girişimi gecesi polislerce etkisiz hale getirilen darbeci yüzbaşı Mehmet Karabekir'in Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş'ı silahla ateş ederek öldürmesine ilişkin fotoğraflara da yer verildi. Karabekir'in uzun namlulu silahla ateş ettiği Mete Sertbaş'ın karnını tutarak geri dönüp yürümeye çalıştığı, ancak birkaç adım attıktan sonra yere düştüğü ve sırt üstü yere uzandığı, Mehmet Karabekir'in yanına gelerek bir müddet yerde yatan maktul Mete Sertbaş'a baktığı belirtildi.

MUHTARI ŞEHİT EDEN DARBECİ YÜZBAŞININ VURULMA ANI

Acıbadem Türk Telekom binasını işgal eden darbeci askerlerin başındaki kurmay yüzbaşı Mehmet Karabekir'in vurulma anın da yer aldığı iddianamede, olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntülerinden elde edilen fotoğraflarda, Karabekir'in Telekom girişinde vurulduğu, bu sırada yanında birkaç askerin daha olduğu, bu askerlerden birinin hedef gözeterek ateş ettiği görülüyor. Karabekir'in "teslim ol çağrılarına uymadığı için muhtemelen kolluk kuvvetlerince etkisiz hale getirildiği" belirtilen iddianamede, Karabekir'in vurulduktan sonra askerler tarafından sürüklenerek gelen zırhlı araca bindirilmesine, daha sonra aracın Kadıköy Çevre Yolu istikametine doğru hareket etmesine ilişkin fotoğraflara, iddianamede yer verildi.

"ABİ SEN KAÇ YOKSA YÜZBAŞI SENİ ÖLDÜRECEK"

Darbeye direnmek için Acıbadem'e gittiğini belirten müşteki Barbaros Aslanoğlu'nun, konuşmak için gittiği yüzbaşının kendisine ateş ettiğini ve kolundan yaralandığını ifade ederek, yerdeyken bir erin kendisine "Abi sen kaç! Yoksa yüzbaşı seni öldürecek" demesi üzerine yaralı halde motosikletine binerek olay yerinden kaçtığını anlattığı belirtildi.

Müşteki Halil Kırmızıgül de ifadesinde, aracıyla Acıbadem'den Kısıklı'ya gitmek isterken darbeci askerlerin yolu trafiğe kapatması üzerine aracından inerek askerlerle konuşmaya çalıştığını belirterek, "Ben darbe olup olmadığını sorduğumda 'evet onlar rezidansta yaşarken siz açlıktan ölüyorsunuz, dağılın' dedi. Daha sonra yanımda bulunan bir kişi, beni kolumdan tutarak 'yukarıda caddeden deli bir komutan geliyor' diye beni uyardı. Bu esnada gelen, rütbesini görmediğim bir asker, muhtara yakın bir mesafeden ateş etti. Kendimi yere attım. Aracıma döndüğümde kasığımdan ve ayak parmağımdan yaralandığımı gördüm" dediği kaydedildi.

EMNİYET MÜDÜRÜNE DE ATEŞ EDİLMİŞ

Darbecilerin Acıbadem'e gitmeden önce E-5'te önlerini kesen Kadıköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Başeğmez ile polis memuru Erhan Söyleyici'yi de silahla yaraladıkları vurgulandı. İfadesine yer verilen müşteki Ahmet Başeğmez'in, darbecileri durdurduktan sonra yaptıkları eylemin kanunsuz olduğunu söylemesine fırsat vermeden kendilerine ateş ettiklerini, kendisinin belinden, polis memuru Erhan Söyleyici'nin ise kolundan yaralandığını, darbecilerin daha sonra yoluna devam ettiklerini anlattığı da iddianamede yer aldı.

Mehmet Aziz Yıldırım isimli müştekinin de ifadesinde, aracın içindeyken sırtından vurulduğunu, bulabildiği bir taksiyle hastaneye gittiğini anlattığı belirtildi.

İddianamede, darbeci askerlerin protesto amaçlı konvoy şeklinde geçen araçlara da ateş ettikleri, bu ateş sırasında, protesto gösterisinde bulunmak için Acıbadem'e gelen servis aracı sürücüsü Şirin Diril'in hayatını kaybettiği, başka bir araçta bulunan Sabri Metin Ballı'nın da yaralandığı belirtildi.

"DARBECİ YÜZBAŞI YAKLAŞAN VATANDAŞLARI ÖLDÜRÜYORDU"

Sanık er Mehmet Uysal iddianamede yer alan ifadesinde, "Mehmet Karabekir yüzbaşı bize 'ne oluyor' diye yaklaşan vatandaşları ateş ederek öldürüyordu. Benim gördüğüm kadarıyla 'Allahuekber' deyip üzerimize gelen bir vatandaşı vurdu. Yan tarafta bir vatandaşı vurdu, bir de yukarıda toplanan kişilerin üzerine ateş etti, yine arabanın içerisindeki bir vatandaşı öldürdü, bize ateş emri verdi. 'Mermiyi boşa kullanmayın, havaya ateş etmeyin, üzerlerine ateş edin, ikazınıza uymayan kişileri öldürün' diyordu. Benim yanımda birkaç arkadaşımı tehdit etti, ateş etmemizi istedi. Ben, bütün bu olan olaylar karşısında üzerimize vatandaş gelmesin diye Mehmet Karabekir'in tehdidiyle 3 kez havaya silah sıkmak zorunda kaldım. Bizim komutanımız olmadığı halde yüzbaşı olması nedeniyle bize hükmetti" dedi.

WHATSAPP YAZIŞMALARI

İddianamede ayrıca, kolluk kuvvetlerince etkisiz hale getirilen Yüzbaşı Mehmet Karabekir'in, "Yurtta Sulh Konseyi" isimli WhatsApp grubuna attığı mesajlara da yer verildi. Mehmet Karabekir'in WhatsApp grubunda, "Silahla ateş ettim, yaralılar var", "Devam ediyorum", "Sahada biri olarak kalabalığa ateş ediyorum, bekliyorum. Tekrar tekrar", "10-15 kişi pert, inisiyatif kaybetme yok", "Acıbadem kontrol iyi", "Benim buraya kobra geldi", "Etrafı sarmaya çalışıyor, çatışmaya devam", "Moral bozmak yok, kanımızın son damlasına kadar devam", ''Topçunun tugayda mühimmatı var mı?", "Veya havan", "Genel alanlara denenebilir", "Acımak yok", "1. Orduya gideyim mi?" şeklinde mesajlar paylaştığı belirtildi.