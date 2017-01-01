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Türkiye'den BM'ye mektup: Esed rejimi cezalandırılsın
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Türkiye'den BM'ye mektup: Esed rejimi cezalandırılsın

Suriye'nin İdlib kentindeki Han Şeyhun beldesinde Esed rejimi tarafından düzenlenen kimyasal silah saldırısı sonrası Türkiye'den BM hamlesi geldi

06 Nisan 2017 Perşembe, 20:29:37 Güncelleme: 21:36:11 AA

Türkiye, Suriye'nin İdlib kentindeki Han Şeyhun beldesinde Esed rejimi tarafından düzenlenen kimyasal silah saldırısına ilişkin olarak Birleşmiş Milletlere (BM) mektup gönderdi ve Esed rejiminin cezalandırılmasını istedi.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu tarafından, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyinin nisan ayı Başkanı ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'e gönderilen mektupta, Han Şeyhun'daki saldırının rejimin kimyasal silah kullanmaya devam ettiğini ve BMGK kararlarını ihlal ettiğini gösterdiği belirtildi.

Zehirli kimyasalları kullanmanın savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil ettiği vurgulanan mektupta, bunun uluslararası hukukun ve Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin ihlali olduğu kaydedildi.

Esed rejiminin Doğu Guta başta olmak üzere, birçok kez kimyasal silah kullandığı belirtilen mektupta, son saldırıda rejimin Doğu Guta'daki gibi sarin gazı kullandığı ifade edildi.

"REJİMİN KÖTÜ SİCİLİ BELGELİDİR"

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ile BM'nin ortak soruşturma misyonunun (JIM) daha önceki raporlarında Esed rejiminin kimyasal silah kullandığı tespiti yaptığı hatırlatılan mektupta, "Dolayısıyla Suriye rejiminin, zehirli kimyasalları da kullanarak gaddarlık yapma konusunda sahip olduğu kötü sicili belgelenmiştir." ifadesine yer verildi.

Rejimin 20 ve 30 Mart'ta da kimyasal silah kullandığı kaydedilen mektupta, sistematik şekilde bu silahları kullananların cezalandırılmadıkları müddetçe bu tür saldırıların azalmadan süreceği vurgulandı.

Mektupta şu ifadeler kullanıldı:

"Kimyasal silah kullanımının cezadan muaf olarak sürmesine daha fazla izin verilemez. Ellerinde Suriye halkının kanı olan rejim hesap vermeli. Rejimin suçları cezasız kalmamalı. Biz, BM Güvenlik Konseyi ve rejim üzerinde nüfuzu olanlar başta olmak üzere, ilgili taraflara ahlaki, insani ve yasal sorumluluklarını yerine getirerek bu gaddar saldırıların sona ermesini temin etmeleri çağrısı yapıyoruz."

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