Diyarbakır'da işyerine silahlı baskın: 1'i ağır, 6 yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.
Olay, merkez Bağlar ilçesinde meydana geldi. Yüzleri maskeli grup, bir işyerine girerek rastgele ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu aralarında bir çocuğun da olduğu 6 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.
Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralılar vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulanslarla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Alacak verecek meselesinden kaynaklandığı belirtilen olayda yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kaçan saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldı.
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YORUMLAR 3
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Misafir 12 saat öncePolise tas atanlar bakin basiniza birsey gelince Turk polisi yardiminiza kosuyor. Bize tas attiniz oh olsun olayla ilgilenmiyoruz demiyor.00
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Misafir 14 saat önceDiyarbakır ne nezih bir ilimiz.33
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Misafir 14 saat öncekürt gardaslarim bu oyunlara gelmeyecektir00
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