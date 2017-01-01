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Aydın
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Kavgayı ayırmak isteyen ev sahibi vurularak öldü

Eski kocasını karşısında gören kadın balkondan atlarken, emekli astsubayın silahıyla ateş etmesi sonucu kavgayı ayırmak isteyen ev sahibi öldü, 1 kişi yaralandı

07 Nisan 2017 Cuma, 00:01:28 Güncelleme: 00:04:02 AA

Aydın'da boşandığı eşinin yeni kiralayacağı eve gelen emekli astsubayın silahla ateş etmesi sonucu eski eşinin arkadaşı yaralandı, kavgayı ayırmak isteyen ev sahibi öldü.

İddiaya göre, Efeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde kocasından kısa süre önce boşanan Atiye T. (38), arkadaşı olduğu öğrenilen Mehmet S. (38) ile kiraladığı eve bakmak istedi.

Eski eşini takip eden emekli astsubay Murat T. (44), birinci katta bulunan daireye çıktı. Ayrıldığı eşini karşısında gören Atiye T, balkondan aşağı atladı.

O esnada kavga etmeye başlayan Mehmet S. ile Murat T'yi evin sahibi Yaşar A. ayırmaya çalıştı. Silahını çeken Murat T'nin ateş etmesi sonucu Mehmet S. ve Yaşar A. yaralandı.

Silah seslerini duyan komşuların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan Yaşar A. ve Mehmet S, 112 Acil Sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşar A. müdahaleye rağmen kurtarılamazken, Mehmet S. ve balkondan atlayan Atiye T'nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Olaydan sonra polis ekiplerince yakalanan Murat T, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Hayatını kaybeden ev sahibi Yaşar A.

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