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İstanbul'da zehirlenme vakası: 1 ölü

Evde karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi öldü, 2 kişi hastaneye kaldırıldı

07 Nisan 2017 Cuma, 00:23:59 Güncelleme: 00:25:11 AA

Ataşehir'de bir evde karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi öldü, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Esatpaşa Mahallesi'nde ikamet eden ve işe gitmeyen Mesut İnç'e ulaşamayan arkadaşları eve geldi. Evin kapısının açılmaması üzerine, polise ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler, kapıyı açarak eve girdi. Evde Mesut, oğlu Mustafa İnç (5) ve eşi Gürcistan uyruklu Nana Abasice baygın halde bulundu.

Yapılan kontrolde Abasice'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Baba ve oğlu, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılırken, Abasice'nin cesedi incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayın karbonmonoksit zehirlenmesinden kaynaklandığı, kesin tespit için incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

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