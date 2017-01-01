07 NİSAN 2017
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TSK, Kandil'e hava harekatı düzenledi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyi Kandil bölgesinde düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütlerine ait 5 hedefin imha edildiğini bildirdi

07 Nisan 2017 Cuma, 08:27:58 Güncelleme: 08:43:48 İHA

TSK'dan yapılan açıklamada, 06 Nisan 2017 tarihinde 16:10-16:30 saatleri arasında, alınan anlık bir istihbaratların değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile Kandil'e hava harekatı düzenlendiği; bölücü terör örgütlerine ait olduğu tespit edilen 3 barınma yeri ve 2 sığınağın ateş altına alınarak imha edildiği belirtildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının, emniyetle üslerine döndükleri öğrenildi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 6 saat önce
    kandile neden asker çıkaramıyoruz.
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