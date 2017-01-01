07 NİSAN 2017
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Adana
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Adana'da bir kadın "Nişanlım 50 bin euromu aldı" diyerek polisi alarma geçirdi

Polis merkezine götürülen kadın, "Yanlış anlaşılma oldu" diyerek şikayetinden vazgeçti

07 Nisan 2017 Cuma, 09:35:04 Güncelleme: 09:58:20 İHA

Adana'da bir kadın, uçaktan indikten sonra nişanlısının içinde 50 bin euro para bulunan çanta ile kayıplara karıştığını iddia ederek, şikayetçi oldu. Polis merkezine götürülen kadın, "Yanlış anlaşılma oldu" diyerek şikayetinden vazgeçti.

Edinilen bilgiye göre, Adana Havalimanı'ndan 155 Polis İmdat hattını arayan H.G. (48) adlı kadın, nişanlısının içerisinde 50 bin euro para bulunan çantasını alıp ortadan kaybolduğunu bildirdi. İhbarı yapan H.G.'nin beklediği Adana Havalimanı'na asayiş ve karakol ekipleri sevk edildi. Okan K.'nin eşkali de telsizden anons edilerek yakalanması istendi.

"LÜTFEN ÇEKMEYİN, BEN SAYGIN BİR İNSANIM"

Adana Havalimanı İç Hatlar giden yolcu salonu kapısında bekleyen H.G. yanına gelen polis ekiplerine, "İzmir'den Adana'ya geldik, uçaktan indikten sonra nişanlım, tuvalete gideceğini söyledi. Çantam da yanındaydı, ben kapıda beklemeye başladım. Uzun zaman geçmesine rağmen gelmedi. İçerisinde 50 bin euro para bulunan çantamı alıp, kayıplara karıştı" şeklinde bilgi verdi. H.G.'nin resmi başvurusunu almak isteyen polis, kadını 5 Ocak Polis Merkezi'ne davet etti. Olayı görüntülemek isteyen gazetecilere açıklama yapmayan H.G., "Lütfen çekmeyin, ben saygın bir insanım. 2 çocuğum var rezil olmak istemiyorum" diyerek tepki gösterdi.

Lüks otomobiline binerek polis ekibinin eskortluğunda karakola kadar giden H.G., Okan K.'ye ulaştığını, yanlış anlaşılma olduğunu söyleyerek şikayetçi olmaktan vazgeçti. Çalındığını ileri sürdüğü 50 bin euro paranın kendisinin olmadığını, paranın Okan K.'ye ait olduğunu söyleyen H.G., polis merkezinden ayrıldı.

Polis bile paranın kimin olduğunu, olayın ne olduğunu çözemedi.

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