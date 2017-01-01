Adana'da 19 yıl önce öldürülen Mahmut Canpolat, cinayetinin azmettiricisi olduğu iddia edilen Adanalı işadamı Menderes K. İstanbul'da şarkıcı Ceylan'ın evinde yakalandı. Yargılandığı davada bir yıl önce ceza alan Menderes K.'nın Adanaspor'a talip olduğu iddia edildi.



Adana'da 19 yıl önce öldürülen Mahmut Canpolat'ın cinayetinin zanlısı yakalandı. İddiaya göre, 26 yaşındaki Mahmut Canpolat, İstanbul Eyüp'deki işyerinde 27 Ekim 1997 yılında öldürüldü. Polis tarafından yapılan çalışmalarda cinayete karıştıkları belirlenen Aydın Z. ile Fevzi A., 5 Mayıs 1998 yılında yakalandı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığı bilgilere göre, emniyette yapılan soruşturma da Aydın Z. ile Fevzi A., ifadelerinde, Mahmut Canpolat'ı öldüren kişinin arkadaşları Mahmut Bulut olduğunu söyledi. 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, soruşturma derinleştirildi. Yapılan çalışmalarda 2 şüphelinin katil olarak iddia ettikleri Mahmut Bulut'un da 5 ay önce Adana'da öldürüldüğü ortaya çıktı.



AZMETTİRİCİ MÜEBBET ALDI



19 yıl önce öldürülen Mahmut Canpolat cinayeti ile ilgili sürdürülen soruşturmada çeşitli suçlardan cezaevinde yatan ve afla tahliye edilen Adanalı işadamı Menderes K., azmettirici olarak yargılandı ve müebbet hapis cezası aldı. Hakkında yakalama kararı çıkan Menderes K. polis tarafından aranmaya başlandı.



ŞARKICI CEYLAN'IN EVİNDE YAKALANDI



Menderes K.'nın İstanbul'da olduğu bilgisi üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Menderes K.'nın şarkıcı Ceylan'ın evinde kaldığı belirlendi. Harekete geçen ekipler, şarkıcının Maslakta'ki evine gitti. Şarkıcı Ceylan'ın evinde bulunan Menderes K. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Menderes K., işlemlerin ardından Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi.



ADANASPOR'A TALİP OLMUŞ



Gözaltına alınan Menderes K.'nın Adana'da karıştığı bazı olaylarda yargılandığı belirtildi. Adana'da işadamı olduğu iddia edilen Menderes K.'nın 2014 yılında Adanaspor'a talip olduklarını açıklayan haberler basında yer almıştı.

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