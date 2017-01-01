07 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İstanbul
GÜNDEM

Cinayeti azmettirdiği iddia edilen kişi İstanbul'da yakalandı

Şarkıcı Ceylan'ın evinde bulunan Menderes K. gözaltına alındı

07 Nisan 2017 Cuma, 09:51:13 Güncelleme: 11:40:36

Adana'da 19 yıl önce öldürülen Mahmut Canpolat, cinayetinin azmettiricisi olduğu iddia edilen Adanalı işadamı Menderes K. İstanbul'da şarkıcı Ceylan'ın evinde yakalandı. Yargılandığı davada bir yıl önce ceza alan Menderes K.'nın Adanaspor'a talip olduğu iddia edildi.

Adana'da 19 yıl önce öldürülen Mahmut Canpolat'ın cinayetinin zanlısı yakalandı. İddiaya göre, 26 yaşındaki Mahmut Canpolat, İstanbul Eyüp'deki işyerinde 27 Ekim 1997 yılında öldürüldü. Polis tarafından yapılan çalışmalarda cinayete karıştıkları belirlenen Aydın Z. ile Fevzi A., 5 Mayıs 1998 yılında yakalandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığı bilgilere göre, emniyette yapılan soruşturma da Aydın Z. ile Fevzi A., ifadelerinde, Mahmut Canpolat'ı öldüren kişinin arkadaşları Mahmut Bulut olduğunu söyledi. 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, soruşturma derinleştirildi. Yapılan çalışmalarda 2 şüphelinin katil olarak iddia ettikleri Mahmut Bulut'un da 5 ay önce Adana'da öldürüldüğü ortaya çıktı.

AZMETTİRİCİ MÜEBBET ALDI

19 yıl önce öldürülen Mahmut Canpolat cinayeti ile ilgili sürdürülen soruşturmada çeşitli suçlardan cezaevinde yatan ve afla tahliye edilen Adanalı işadamı Menderes K., azmettirici olarak yargılandı ve müebbet hapis cezası aldı. Hakkında yakalama kararı çıkan Menderes K. polis tarafından aranmaya başlandı.

ŞARKICI CEYLAN'IN EVİNDE YAKALANDI

Menderes K.'nın İstanbul'da olduğu bilgisi üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Menderes K.'nın şarkıcı Ceylan'ın evinde kaldığı belirlendi. Harekete geçen ekipler, şarkıcının Maslakta'ki evine gitti. Şarkıcı Ceylan'ın evinde bulunan Menderes K. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Menderes K., işlemlerin ardından Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi.

ADANASPOR'A TALİP OLMUŞ

Gözaltına alınan Menderes K.'nın Adana'da karıştığı bazı olaylarda yargılandığı belirtildi. Adana'da işadamı olduğu iddia edilen Menderes K.'nın 2014 yılında Adanaspor'a talip olduklarını açıklayan haberler basında yer almıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 3
  • Misafir 4 saat önce
    entarisi dım dım yar .
  • Misafir 11 saat önce
    Ceylan yardım ve yataklıktan tutuklanmalı ki ortada gönüllü bir destek durumu var.
  • Misafir 12 saat önce
    hiç yakıştı mı sana ceylan? ayıp ayıp. devletin yanında ol, karşısında değil.
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Yenikapı Mitingi saat kaçta, ne zaman?
GÜNDEM

Yenikapı'da referandum heyecanı
Beyoğlu'nda bir kişi otel odasında ölü bulundu
GÜNDEM

Beyoğlu'nda otelde kan donduran olay!
Kartal'da öldürülen genç mühendisin katil zanlısı tutuklandı
GÜNDEM

İnternetten tanıştığı kişi, mühendisin sonu oldu!
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ATM farelerini yakaladı
GÜNDEM

Türkiye'de ilk defa kullanacaklardı! Yakalandılar
İstanbul'da düşen helikopterin karakutuları Fransa’da açılıyor
GÜNDEM

Flaş iddialar: Pilotlar kuleyi neden göremedi?
İstanbul'da zehirlenme vakası: 1 ölü
GÜNDEM

İstanbul'da zehirlenme vakası: 1 ölü
Bakan Çavuşoğlu Rus ve Suudi mevkidaşı ile görüştü
GÜNDEM

ÇAVUŞOĞLU RUS VE SUUDİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
FETÖ'nün medya yapılanması davasında yeni gelişme
GÜNDEM

FETÖ'NÜN MEDYA YAPILANMASI DAVASINDA YENİ GELİŞME
SON DAKİKA! FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (08 Nisan 2017)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 8 NİSAN GÜNLÜĞÜ
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'nun konvoyunda kaza : 2 polis yaralı
GÜNDEM

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI TOPÇU'NUN KONVOYUNDA KAZA

Aydın'da 29 yaşındaki 'suç makinesi' kadın yakalandı!
GÜNDEM

29 YAŞINDAKİ 'SUÇ MAKİNESİ' KADIN YAKALANDI!
Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada korkutan an
GÜNDEM

ERDOĞAN'IN KONUŞTUĞU SIRADA KORKUTAN AN