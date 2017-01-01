Çorlu'da otomobilde sıkışan yaralıya çevredeki vatandaşlardan şemsiyeli yardım

Çorlu'da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarına savruldu. Kazada yaralanan ve otomobilde sıkışan yolcunun yağan yağmurdan etkilenmemesi için şemsiye ile tedbir alındı.

Edinilen bilgilere göre kaza TEM Otoyolu'nun Çorlu kesiminde meydana geldi. Edirne yönünden İstanbul yönüne doğru gitmekte olan Erkan Ergün (48) idaresindeki 39 EE 317 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Erkan Ergün ile yolcu olarak bulunan Ayşe Atlı (47) yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken araçta sıkışarak mahsur kalan yolcu ekipler bölgeye gelene kadar vatandaşlar tarafından şemsiye ile koruma altına alındı. Ulaş Jandarma Komutanlığı ekipleri ile polis ekipleri de kaza yerine gelerek inceleme yaptı.

Her iki yaralı da Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.