İstanbul merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 159 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 159 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 26'sı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınırken, 133'ünün ise deport işlemleri devam ediyor.



Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerini engellemek için çalışma başlattı.





Çalışma kapsamında örgüte lojistik destek sağlayan, örgüt propagandası yapan ve savaş bölgelerine gönderilmek üzere terörist temin eden hücreler tespit edilerek takibe alındı.

KİTABIN ARASINA SAKLAMIŞLAR



Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından İstanbul merkezli 4 ilde belirlenen 51 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 159 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 1 adet kitabın arasına saklanmış tabanca, 2 adet el telsizi ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital veri ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerden 26'sı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınırken, 133'ü deport işlemleri devam ediyor.