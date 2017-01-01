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Aydın Ünal
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Aydın Ünal: Kılıçdaroğlu siyasi intihar teşebbüsünde

AK Parti Ankara Milletvekili Ünal, "15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' demek ahlak dışıdır" dedi

07 Nisan 2017 Cuma, 12:00:42 Güncelleme: 12:07:18

AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal, Habertürk TV'de Aysun Torun'un sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarına tepki gösteren Ünal, şunları söyledi:

"EVET'İN ÖNDE ÇIKTIĞINI GÖRÜNCE..."

Sayın Kılıçdaroğlu en başından itibaren yapıcı bir dil kullanıyordu, bunu birçok seçimde gördük. Böyle başladılar ama sonuna doğru o maskeyi indirmek durumunda kaldılar. CHP bir anket gördü, 'Evet'lerin önde çıktığını gördü ve üslubunu değiştirdi, çok çirkin hırçın bir üsluba döndü. 15 Temmuz bizim çok hassas bir konumuzdur, Kurtuluş Savaşı neyse 15 Temmuz da odur.

"KONTROLLÜ DARBE DEMEK AHLAK DIŞI"

'Kontrollü darbe' demek, Adil Öksüz, MİT üzerinden soru işaretlerini yaymak çok ucuz bir politikadır. Evet oylarını görünce strateji dağıldı, üslup da dağıldı, dil de dağıldı. Bütün bu açıklamalar şaşkınlıktan, bozgun halinden kaynaklanıyor. Dil hırçınlaşıyor, 'Bari kavga ederek kaybedelim' diyorlar. CHP Genel Başkanı siyasi intihar teşebbüsü içinde bulunuyor. 15 Temmuz’a Fetullah Gülen diliyle konuşmak, 'kontrollü darbe' demek ahlak dışıdır, edep dışıdır.



'AK PARTİ'DEKİ BYLOKÇULAR' İDDİASI

120-180 derken bir şifre mi veriyor Kılıçdaroğlu bilmiyorum, öyle bir sayı. Adil Öksüz’ün bırakılması evet bir soru işareti ama onunla ilgili de soruşturma devam ediyor. Karanlık aydınlatılmaya çalışılıyor. Hakimlerle ilgili bir sorun var, onların ihmali, bilemiyorum artık tehdit mi var şantaj mı var?

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