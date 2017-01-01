07 NİSAN 2017
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Cumhurbaşkanı Erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son fotoğrafı büyük ilgi gördü

Erdoğan'ın yeşil tişörtü sosyal medyada günün konusu oldu

07 Nisan 2017 Cuma, 12:02:34 Güncelleme: 14:55:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyada paylaşılan bu fotoğrafı yoğun ilgi gördü.

Torunlarıyla vakit geçirmeyi çok seven Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çekilen son fotoğrafında; Esra-Berat Albayrak çiftinin oğlu Ahmet Akif Albayrak'a Kur'an-ı Kerim öğrettiği görülüyor. Ev haliyle görüntülenmekten çekinmeyen Erdoğan'ın yeşil tişörtü sosyal medyada günün konusu oldu.

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YORUMLAR 38
  • Misafir 5 saat önce
    Allah sağlıklı uzun ömür versin.
  • Misafir 5 saat önce
    Allah hayırlısını versin.ama gerçekten bir insanın dini inancı yalnızca kendini ilgilendirir.Allah bilir.
  • Misafir 5 saat önce
    Kral a ne yakışmaz ki. Rabbim seni korusun.
  • Misafir 5 saat önce
    Obizim abimiz babamiz dedemiz amcamiz dayimiz o bizim herseyimiz bir sozune dunyayi yakariz.
  • Misafir 5 saat önce
    inşaallah evet çıkacak
  • Misafir 5 saat önce
    Millet seninle Reis...... EVET
  • Misafir 5 saat önce
    MAŞAALLAH Reis :)
  • Misafir 5 saat önce
    tişört yakışmış başkanıma :)
  • Misafir 6 saat önce
    Maşallah Allah esirgesin
  • Misafir 6 saat önce
    ALLAHIM SENİ KORUSUN REİS
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