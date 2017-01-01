Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son fotoğrafı büyük ilgi gördü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyada paylaşılan bu fotoğrafı yoğun ilgi gördü.
Torunlarıyla vakit geçirmeyi çok seven Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çekilen son fotoğrafında; Esra-Berat Albayrak çiftinin oğlu Ahmet Akif Albayrak'a Kur'an-ı Kerim öğrettiği görülüyor. Ev haliyle görüntülenmekten çekinmeyen Erdoğan'ın yeşil tişörtü sosyal medyada günün konusu oldu.
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YORUMLAR 38
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Misafir 5 saat önceAllah sağlıklı uzun ömür versin.30
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Misafir 5 saat önceAllah hayırlısını versin.ama gerçekten bir insanın dini inancı yalnızca kendini ilgilendirir.Allah bilir.00
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Misafir 5 saat önceKral a ne yakışmaz ki. Rabbim seni korusun.5712
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Misafir 5 saat önceObizim abimiz babamiz dedemiz amcamiz dayimiz o bizim herseyimiz bir sozune dunyayi yakariz.3312
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Misafir 5 saat önceinşaallah evet çıkacak369
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Misafir 5 saat önceMillet seninle Reis...... EVET276
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Misafir 5 saat önceMAŞAALLAH Reis :)396
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Misafir 5 saat öncetişört yakışmış başkanıma :)4212
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Misafir 6 saat önceMaşallah Allah esirgesin483
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Misafir 6 saat önceALLAHIM SENİ KORUSUN REİS426
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