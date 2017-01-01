Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son fotoğrafı büyük ilgi gördü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyada paylaşılan bu fotoğrafı yoğun ilgi gördü.



Torunlarıyla vakit geçirmeyi çok seven Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çekilen son fotoğrafında; Esra-Berat Albayrak çiftinin oğlu Ahmet Akif Albayrak'a Kur'an-ı Kerim öğrettiği görülüyor. Ev haliyle görüntülenmekten çekinmeyen Erdoğan'ın yeşil tişörtü sosyal medyada günün konusu oldu.

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