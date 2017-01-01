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İDO'dan sefer iptalleri

Yenikapı'da 8-9 Nisan'da gerçekleştirilecek mitingler dolayısıyla bazı seferler iptal edildi

07 Nisan 2017 Cuma, 12:24:23 Güncelleme: 12:25:59 AA

İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ (İDO), Yenikapı'da 8-9 Nisan'da düzenlenecek mitingler nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu mitingler nedeniyle valilik kararı gereğince, İDO'nun bazı feribot ve deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Bazı seferlerinin saatleri ise yeniden düzenlenecek.

Bu kapsamda, yarın saat 08.00'e kadar Yenikapı kalkışlı seferler yapılabilecek. Belirtilen saatin dışında yaya ve araçlı tüm seferler 21.00'e kadar iptal edilecek. Saat 09.00'a kadar Yenikapı'ya gelen seferlerin Sirkeci yönüne tahliyesine müsaade edilecek. İDO seferleri ve Yenikapı'ya trafik akışı saat 21.00'de normale dönecek.

Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş hattı seferleri, yalnızca Yenikapı terminaline kalkış ve varışları yapılmayacak. Saat 08.00'den miting sonlanıncaya kadar olan Harem-Sirkeci araba vapuru hattı seferleri karşılıklı iptal edilecek. Yenikapı-Bursa hattında saat 17.30'da planlanan hızlı feribot seferi 21.30'a, Bursa-Yenikapı hattında, saat 18.00'deki hızlı feribot seferi 19.30'a kaydırılacak.

9 Nisan Pazar, saat 08.00'e kadar Yenikapı kalkışlı seferler normal seyrinde, sonrasında ise sadece yaya girişi ile sefer yapılabilecek. Yenikapı'ya gelen seferlerin Sirkeci yönünde tahliyesine müsaade edilecek.

Bandırma-Yenikapı hattında saat 21.30'daki hızlı feribot seferinin saati 20.00, 20.30'daki Yenikapı-Bursa hızlı feribot seferinin saatiyse 21.00 olarak değiştirildi.

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