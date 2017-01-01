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Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ATM farelerini yakaladı

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte kartlarla yaklaşık 300 bin lira para çektiği belirlenen 10 kişiyi yakaladı

07 Nisan 2017 Cuma, 12:56:33 Güncelleme: 13:19:59 DHA

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu yakasında oturan bir çok kişinin 'bilgileri dışında kartlarından para çekildiği yönünde' şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri kartlardan paraların çekildiği Anadolu yakasındaki ATM cihazlarını takibe aldı. Ekipler yaptığı çalışmalarda ATM'lere kart kopyalama düzeneği yerleştiren ve kart bilgilerini aldıktan sonra kopyalayan şebekeyi belirleyerek operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 2'si kadın 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, şüphelilerin ev ve araçlarında yaptığı aramalarında, 15 kart kopyalama aparatı, 140 manyetik şeritli kart, kart basma makinası, POS cihazı, 13 bilgisayar, 15 cep telefonu ve lehim makinası ele geçirdi.



6 KİŞİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan 10 kişi Vatan Caddesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak', 'Banka veya Kredi Kartlarının kötüye kullanılması', 'Yasak cihaz veya programların kullanılması', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçlarından işlem yaparak adliyeye sevk etti. Mahkemeye çıkartılan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.



1 AYDA 200 KİŞİDEN 300 BİN LİRA
Emniyet yetkilileri gözaltına alınan şüphelilerin son bir ayda 1 ayda yaklaşık 200 kişinin kart bilgilerini ele geçirerek ürettiği sahte kartlarla yaklaşık 300 bin lira para çekildiğini belirledi.

TÜRKİYE'DE İLK DEFA KULLANILACAKTI
Polis ekipleri şüphelilerin Türkiye'de ilk defa görülen 'Deep İnsert Skimmer' isimli bir kart kopyalama düzeneğinin çizimlerini yaparak üretim öncesi hazırlanan kalıplarını ele geçirdi. Şüpheliler, numune 'Deep İnsert Skimmer' düzeneklerini ATM'lere denemek için yerleştirirkeni güvenlik kameralarına yansıdı.

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