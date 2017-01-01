Bursa'da kazayı gören temizlik görevlisi süpürgeyi atıp yardıma koştu

Bursa'nın İnegöl İlçesi´nde, yolun karşısına geçmek isteyen 73 yaşındaki Zikrettin K., otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı ve bir temizlik görevlisinin süpürgesini atıp hemen yardıma koşması, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.



Organize Sanayi Kavşağı'ndan gelip, İngaz yoluna giden Nuran D. yönetimindeki 16 HR 292 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Zikrettin K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisi ile asfalt düşen Zikrettin K. yaralandı. Kazayı gören bir temizlik görevlisi, elindeki süpürgeyi atarak, hemen yaralanan yaşlı adamın yardımına koştu. Yoldan kaldırılan Zikrettin K. yeşil alanda sandalyeye oturtularak, ambulans çağrıldı. Kaza anı ve temizlik görevlisinin yardıma koşması, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.





Hastaneye kaldırılan Zikrettin K. sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.