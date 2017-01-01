Osmaniye Valiliği, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada karbon silosunda bakım yapan 3 işçinin karbonmonoksit gazına maruz kalarak hayatını kaybettiğini bildirdi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde saat 11.30 sıralarında işçilerin bir fabrikada karbon silosunda bakım yaptığı bildirildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Saat 11.30 sıralarında Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada karbon silosunda bakım yapan 3 işçi karbonmonoksit gazına maruz kalarak hayatını kaybetmiştir. 11 işçi ise yine karbonmonoksit gazına maruz kaldığından hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralılara ilk müdahale Osmaniye'deki hastanelerde yapılmış olup 1 işçinin tedavisi tamamlanarak taburcu edilmiştir. 10 işçinin tedavisi devam etmektedir. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır."





Olayda işçilerden Mustafa Köprü, Mustafa Özsoy ve Murat Güçlüer'in hayatını kaybettiği öğrenildi.



Osmaniye'de ilk bilgilere göre, bir fabrikada klor gazı sızıntısı nedeniyle bir işçinin hayatını kaybettiği, gazdan etkilenen 3 işçinin hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti.