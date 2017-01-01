07 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Osmaniye
GÜNDEM

SON DAKİKA! Osmaniye'de fabrikada gaz sızıntısı

Gazdan zehirlenen 3 işçi yaşamını yitirdi, 11 işçi ise hastaneye kaldırıldı

07 Nisan 2017 Cuma, 14:44:47 Güncelleme: 16:58:38

Osmaniye Valiliği, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada karbon silosunda bakım yapan 3 işçinin karbonmonoksit gazına maruz kalarak hayatını kaybettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde saat 11.30 sıralarında işçilerin bir fabrikada karbon silosunda bakım yaptığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saat 11.30 sıralarında Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada karbon silosunda bakım yapan 3 işçi karbonmonoksit gazına maruz kalarak hayatını kaybetmiştir. 11 işçi ise yine karbonmonoksit gazına maruz kaldığından hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralılara ilk müdahale Osmaniye'deki hastanelerde yapılmış olup 1 işçinin tedavisi tamamlanarak taburcu edilmiştir. 10 işçinin tedavisi devam etmektedir. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır."



Olayda işçilerden Mustafa Köprü, Mustafa Özsoy ve Murat Güçlüer'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Osmaniye'de ilk bilgilere göre, bir fabrikada klor gazı sızıntısı nedeniyle bir işçinin hayatını kaybettiği, gazdan etkilenen 3 işçinin hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 1
  • Misafir 3 saat önce
    İSG tedbirleri alınmış mı?
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Osmaniye Kadirli'de 3.3 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM

Osmaniye'de deprem
Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış uyarısı
GÜNDEM

Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış uyarısı
Osmaniye'de trenin çarptığı Suriyeli kadın hayatını kaybetti
GÜNDEM

Trenin çarptığı Suriyeli kadın hayatını kaybetti
Osmaniye'de silahlı kavga : 2 ölü
GÜNDEM

Osmaniye'de silahlı kavga : 2 ölü
Yaşar Kemal kimdir?
GÜNDEM

Yaşar Kemal anılıyor
Osmaniye'de bir kişi sevgilisini ipte asılı bulunca intihara kalkıştı
GÜNDEM

Dehşet! Sevgilisini ipte asılı bulunca...
Aydın'da 29 yaşındaki 'suç makinesi' kadın yakalandı!
GÜNDEM

29 YAŞINDAKİ 'SUÇ MAKİNESİ' KADIN YAKALANDI!
Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada korkutan an
GÜNDEM

ERDOĞAN'IN KONUŞTUĞU SIRADA KORKUTAN AN
SON DAKİKA! FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (08 Nisan 2017)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 8 NİSAN GÜNLÜĞÜ
FETÖ'nün medya yapılanması davasında yeni gelişme
GÜNDEM

FETÖ'NÜN MEDYA YAPILANMASI DAVASINDA YENİ GELİŞME
TSK: Cudi Dağı'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM

CUDİ DAĞI'NDA 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bakan Çavuşoğlu Rus ve Suudi mevkidaşı ile görüştü
GÜNDEM

ÇAVUŞOĞLU RUS VE SUUDİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ