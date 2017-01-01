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İzmir'deki istismar mağduru çocuklar, ek rapor için Adli Tıp'a gitmeyecek

Duruşma savcısı, mağdur çocukların muayaneye gönderilmesi için geçen 9 Şubat'ta yapılan duruşmada verilen ara karardan vazgeçilmesi yönünde mütalaa verdi

07 Nisan 2017 Cuma, 14:47:02 Güncelleme: 14:55:50 DHA

İzmir'in Menderes İlçesi'nde 3 yıl önce, yaşları 6 ile 11 arasında değişen 6 kız öğrencisine 'porno film izlettiği' ve 'istismarda bulunduğu' iddiasıyla hakkında 102 yıl hapis cezası istenen emekli okul müdürü 66 yaşındaki tutuklu sanık Adil Ş.'nin yargılandığı davada, yeni bir gelişme oldu. Şubat ayındaki duruşmada, çocukların ruh sağlıklarının kalıcı şekilde bozulup bozulmadığının tespiti için yeniden rapor alınmasına karar veren mahkeme heyeti, bundan vazgeçti. Sanığın avukatı Atilla Ertekin, mahkemenin res'en aldığı bu karara tepki gösterdi.

Emekli olan vekil okul müdürü ve öğretmen Adil Ş., yaşları 6 ile 11 arasında değişen 6 kız öğrencisine 'porno film izlettiği' ve 'istismarda bulunduğu' iddiasıyla 102 yıl hapis cezası istemiyle İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 13'üncü duruşması geçen 9 Şubat'ta yapıldı.

MAHKEME YENİ RAPOR İSTEDİ

Mahkeme heyeti, 6  mağdur çocukla ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu 6'ncı İhtisas Dairesi'nden gelen raporda ruh sağlıklarının bozulduğunu belirtti. Mağdurların ruh sağlıklarının kalıcı bir şekilde bozulup bozulmadığının tespiti için Adli Tıp Genel Kurulu'na yeniden rapor alınması için buraya gönderilmelerine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı mayıs ayına erteledi.



AİLE BAKANLIĞI UYARDI; ÇOCUKLAR GÖNDERİLMEDEN RAPOR İSTENSİN

Davaya müdahil olarak katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili Avukat Hülya Yazar Günay, geçen 22 Şubat'ta mahkemeye dilekçe verip, çocukların ikinci kez rapora gönderilmeleri durumunda, psikolojilerinin daha çok bozulacağını, travma yaşayacaklarını, çocukların ve dosyanın gönderilmeden rapor düzenlenmesi için İstanbul Adli Tıp Genel Kurulu'na müzekkere yazılıp sorulmasını talep etti. Mahkemenin bu talep ile ilgili yazısına, 15 Mart'ta Adli Tıp Genel Kurulu cevap gönderdi. Kurumun mahkemeye gönderdiği yazıda, dava dosyasının ve mağdur çocukların gönderilmeksizin ek mütalaa düzenleneceği bildirildi.

MAHKEME KARARINI DEĞİŞTİRDİ

Adli Tıp Genel Kurulu'ndan gelen bu yazı üzerine mahkeme geçen 20 Mart'ta res'en duruşma yaptı. 14'üncü duruşmaya taraflardan kimse katılmadı. Duruşma savcısı, mağdur çocukların muayaneye gönderilmesi için geçen 9 Şubat'ta yapılan duruşmada verilen ara karardan vazgeçilmesi yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti de talep doğrultusunda karar verdi. Duruşmanın 25 Mayıs'ta saat 13.45'te yapılması kararlaştırıldı.

Sanık Adil Ş.'nin avukatı Atilla Ertekin, mahkemenin re'sen açtığı celseye tepki gösterdi. Duruşma yapılacağının kendilerine haber verilmediğini, bir telefon açılsa hemen adliyeye geleceklerini söyleyen Ertekin, "Adli Tıp hiçbir gerekçe ortaya koymadan ruh sağlıkları bozulmuştur diye rapor verdi. Bu kez çocukları görmeden kalıcı mı değil mi raporu verecek. Hakimler objektif olacakları gibi objektif de görünmek zorundadır. Artık Türkiye'de yargının olmadığına inandım" dedi.

SAADET ÖĞRETMEN GÜNDEME GETİRMİŞTİ

17 Mayıs 2014 tarihinde jandarmaya gelen telefon ihbarında, Sancaklı Mahallesi'nde bulunan ilkokulda, 22 yıl öğretmen ve vekil müdür olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası emekli Adil Ş.'nin 6 kız öğrenciye porno film izletip, cinsel taciz ve istismarda bulunduğu öne sürüldü. Jandarma, olay tarihinde yaşları 6 ile 11 arasında değişen öğrencilerin ifadelerini psikolog eşliğinde aldı. İfadelerin ardından gözaltına alınan Adil Ş. suçlamaları kabul etmedi, ancak tutuklandı. Yargılama aşamasında tahliye edilen Adil Ş. aynı okulda görev yapan öğretmen Saadet Özkan'ın konuyu, BİMER'e yaptığı şikayetile tekrar gündeme getirmesiyle, bir kez daha tutuklandı.

Saadet Özkan, bu çabasıyla ABD Dışişleri Bakanlığı'nın koordinesinde binlerce kadın arasından yapılan oylamayla Uluslararası Cesur Kadın ödülüne layık görüldü. Saadet öğretmen ödülünü geçtiğimiz günlerde First Lady Melania Trump'ın da katıldığı törenle aldı.

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