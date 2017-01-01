07 NİSAN 2017
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Bilal Erdoğan
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Bilal Erdoğan'dan 'Denize dökme' tepkisi

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Bu milleti denize dökeceğini iddia edenler, güya emperyalizmle savaştıklarını zannediyorlar" dedi

07 Nisan 2017 Cuma, 14:52:13 Güncelleme: 14:54:33

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Şimdi bu milleti denize dökeceğini iddia edenler, güya emperyalizmle savaştıklarını zannediyorlar. O zaman soruyorum, neden siz Avrupa'da 'Hayır' kampanyalarını yaparken, bunlarla kol kola omuz omuza duruyorsunuz?" dedi.

Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde TÜGVA yurt binasının açılışı ve gençlik buluşmasında yaptığı konuşmada, geleceğin gençlerin elleri üzerinde yükseleceğini dile getirdi.

Milletin 200 seneyi aşkın batılılaşma adıyla ya da modernleşme kisvesi altında inançlarından, maneviyatından, değerlerinden, kültüründen uzaklaştırılmak istendiğini vurgulayan Erdoğan, insanların kodlarıyla oynandığını ve ve hafızalarının silinmeye çalışıldığını belirtti.

"Maalesef ülkemizde bunu yapmak isteyenlerin maşaları türedi" ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dönem dönem değişik şekillerde değerlerimizle, inancımızla kavga ettiler. Bizim özgüvenimizi ayaklar altına aldılar ama başarıya çok yaklaştıklarını sandıkları zamanlar geldi ve o zamanlarda bu millet onlara hadlerini bildirmeyi bildi, başardı da. İşte Çanakkale, bu milletin son ve kesin olarak diz çöktürülme gerişimiydi. Boyunduruk altına alınma, bağımsızlığından soyutlanma girişimiydi. Ama bu millet Çanakkale'de 250 bin şehidiyle bütün dünyaya 'Çanakkale geçilmez.' dedirtti."

"GÜYA EMPERYALİZMLE SAVAŞIYORLAR"

Erdoğan, TRT'deki "Payitaht Abdülhamid" dizisinin Sultan Abdülhamid'in hayatını, mücadelelerini anlattığını söyledi.

Osmanlı İmparatorluğu'nu onca sıkıntıya rağmen 33 sene yöneten bir hükümdar tahttan indirildikten sonra 600 yıllık imparatorluğun 10 senede yerle bir edildiğini dile getiren Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Çanakkale'de mücadelemiz bitti mi? Bitmedi. Kurtuluş Savaşı'nda bağımsızlığımızı kazanmak için Yunan'ı denize döktü. Geçtiğimiz hafta bir denize dökme lakırdısı yaşandı, gençler duydunuz mu? Bu millet Yunan'ı denize döktüğünde Yunan'ın arkasında emperyalist güçler vardı. Kendileri Anadolu'yu işgal edemediler. Kimler? İngiltere, Fransa ve İtalya. Ne yaptılar, 'Yunanla bari bu işi yapalım.' dediler. Yunan'ı denize döktük. Emperyalist güçleri kovduk. Şimdi bu milleti denize dökeceğini iddia edenler, güya emperyalizmle savaştıklarını zannediyorlar. O zaman soruyorum, neden siz Avrupa'da 'Hayır' kampanyalarını yaparken, bunlarla kol kola omuz omuza duruyorsunuz? Nasıl bir emperyalizme mücadele bu? Bakıyorsun CHP zihniyetinin bir temsilcisi yanında PKK terör örgütüne yakın birisi, yanında DHKP-C terör örgütüne yakın birisi, sağlarında sollarında Avrupa'nın faşist geleneğinden gelen maalesef temsilcileri."

"SEN DE PARÇASI OLSAYDIN YA..."

Erdoğan, 15 Temmuz kahramanlığına "kontrollü darbe" diyebilme cüretinin gösterildiğine işaret ederek, şöyle dedi:

"Nedir bu? Millete saygı duymayan, milletini sevmeyen, milletin değerleriyle kavgalı. Onun için 'Bu milleti denize dökeyim daha iyi.' diye düşünüyor. Onun için bu milletin kahramanlığını, bu milletin destanını küçümsüyor. Sen de bunun bir parçası olsaydın ya. Ama olamaz. Milletiyle barışık değil. Milletiyle kucaklaşamamış. Herhangi bir meşruiyet kanalıyla, herhangi bir halk desteğiyle gelmemiş ki geldiği yerlere. Hep oyunlarla, tezgahlarla, kumpaslarla yükselmiş."

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