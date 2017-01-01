07 NİSAN 2017
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THY uçağında 13 bin metrede doğurdu

07 Nisan 2017 Cuma, 15:13:52

Bebeğin ismi de havada bir yolcu tarafından kulağına okundu

  • 1 THY uçağında 13 bin metrede doğurdu
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    Türk Hava Yolları'nın dün TK538 sefer sayılı Konakri(Gine)-Ouagadougou(Burkina Faso)- İstanbul uçağında seyahat eden Gine asıllı Fransız uyruklu hamile yolcu Diaby Nafi uçak havalandıktan bir saat sonra Mali üzerinde doğum sancıları tuttu.

  • 2 THY uçağında 13 bin metrede doğurdu
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    Bunun üzerine yolcuya müdahale eden kabin memurları, doğumun başlaması üzerine hemen hazırlıklara başladı.

  • 3 THY uçağında 13 bin metrede doğurdu
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    BEBEĞİN İSMİ KULAĞA OKUNDU

    Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, "Denizli" adlı Boeing 737-900 tipi uçakta kabin ekipleri,bir kız bebek dünyaya getirdi.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 2 saat önce
    isim önerim sema
  • Misafir 3 saat önce
    hayatı beleş yaşayacak desenize
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