THY uçağında 13 bin metrede doğurdu

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UÇAKTA DOĞAN ERKAN THY DE KABİN GÖREVLİSİ OLDU



Daha önce Türk Hava Yolları'nın uçağında da doğum olayı yaşandı.Türkiye hava sahasında veya Türk uçağında son 26 yılda 4 doğum olayı meydana geldi