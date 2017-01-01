THY uçağında 13 bin metrede doğurdu

07 Nisan 2017 Cuma, 15:13:52 | Güncelleme: 15:31:04
Bebeğin ismi de havada bir yolcu tarafından kulağına okundu
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Türk Hava Yolları'nın dün TK538 sefer sayılı Konakri(Gine)-Ouagadougou(Burkina Faso)- İstanbul uçağında seyahat eden Gine asıllı Fransız uyruklu hamile yolcu Diaby Nafi uçak havalandıktan bir saat sonra Mali üzerinde doğum sancıları tuttu.
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Bunun üzerine yolcuya müdahale eden kabin memurları, doğumun başlaması üzerine hemen hazırlıklara başladı.
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BEBEĞİN İSMİ KULAĞA OKUNDU
Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, "Denizli" adlı Boeing 737-900 tipi uçakta kabin ekipleri,bir kız bebek dünyaya getirdi.
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Kadiju adı verilen bebeğin ismi de havada bir yolcu tarafından kulağına okundu.
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Uçak Burkina Faso'ya iniş yaparken sağlık ekipleri tarafından karşılanan ve hastaneye kaldırılan yolcunun ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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Uçuş ekibi 13 bin metre yükseklikte doğan ve sağlıklı olduğu öğrenilen bebekle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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UÇAKTA DOĞAN ERKAN THY DE KABİN GÖREVLİSİ OLDU
Daha önce Türk Hava Yolları'nın uçağında da doğum olayı yaşandı.Türkiye hava sahasında veya Türk uçağında son 26 yılda 4 doğum olayı meydana geldi
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En son 2016 eylül ayında Pegasus Havayolları'nın İstanbul-Stockholm seferini gerçekleştiren uçağında 30 yaşındaki Arap bir yolcu 10 bin metre yükseklikte doğum yapmıştı.
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Polonyalı, Alman, Türk ve Arap asıllı 4 kadın uçuş sırasında anne oldu.
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1990 yılında THY'nin İzmir-Frankfurt seferini yapan uçakta doğan ve şu an 25 yaşında olan Erkan Geldi.
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THY'de kabin memuru olarak çalışıyor. Geldi ailesi, bebeğe uçağın kaptan pilotunun adı olan Erkan'ı koymuştu.