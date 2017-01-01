Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'daki toplu açılış törenine katıldı. ABD'nin Suriye'deki hava üssünü vurmasıyla ilgili "Olumlu ama yeterli görmüyorum" diyen Erdoğan, şu mesajları verdi:

Çocukların hunharca katledildiği bir dünyada, kimsenin kendini huzur ve güvende hissetmeye hakkı yoktur. Bu yaşananların ardından herkesin bulunduğu yeri, pozisyonu gözden geçirmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Hiç kimse işledikleri insanlık suçlarını, çocuk katliamlarını, DEAŞ'la mücadele kılıfı altında gizlemeye kalkmamalıdır. Suriye'de yaşananlar DEAŞ kılıfına sığmayacak kadar açıktır, trajiktir.

Esed rejiminin kimyasal ve konvansiyonel silahlarla işlediği savaş suçlarına karşı atılmış bir adım olarak bunu olumlu bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Yeterli mi? Ben bunu da yeterli görmüyorum.

Artık başka hiçbir hesap gütmeksizin sadece ve sadece mazlum Suriye halkını korumaya yönelik olarak her alanda ciddi ve netice almaya yönelik adımlar atılmasının zamanı gelmiştir.

"ESED ANCAK LANETLE ANILIR"

16 Nisan'da mezhebi filan hepsini bir kenara koyun, ülkemizin birliğini beraberliğini düşünün. Zira 'Esed şu mezheptendir, ben de o mezheptenim' diye yaklaşmayın olaylara. Sünnisi, Nusayrisi, Alevisi; lütfen bu ayrımların içine girmeyelim. Bırakalım o ayrımı Esed denilen zalim yapsın. O zalimle beraber anılmak aynen Allah göstermesin onun gibi olmaktır. 1 milyona yakın insanı bu adam katletmedi mi? Öyleyse o adam ancak lanetle anılır. Bak şu anda dünyada yanında birkaç ülkenin dışında kimse kalmıyor, kalmayacak, gereği de yapılacak.