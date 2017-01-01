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Beyoğlu'nda bir kişi otel odasında ölü bulundu

Polis eşliğinde kapısı açılan odada B. C. başından vurulmuş halde bulundu

07 Nisan 2017 Cuma, 15:41:44 Güncelleme: 15:43:48 DHA

Beyoğlu'nda tarihi bir otel odasında üniversite öğrencisi B. C. (24) tüfekle başından vurulmuş halde bulundu.

Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi üzerinde bulunan otelde bir günlük oda kiralayan üniversite öğrencisi  B. C. iki gün geçmesine rağmen odadan ayrılmayınca resepsiyon görevlisi odayı telefonla aradı. Telefona cevap verilmeyince otel personeli kapıyı çaldı.

Yine cevap alamayan otel çalışanları durumu polise bildirdi. Polis eşliğinde kapısı açılan odada B. C. başından vurulmuş halde bulundu. Genç öğrencinin yanında da tüfek bulundu. Otele gelen Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri otel odasında incelmelerde bulundu. B. C'nin cesedi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. C. için ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenilirken polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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