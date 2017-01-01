AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "PKK ve FETÖ ortak çalışıyorlar. Bunların ikisi de ihanet şebekesidir. Bunlar aynı gövdenin kolları. PKK, FETÖ, DEAŞ aynı merkezden, aynı yüksek akıldan emir alıyorlar. Hollanda'nın İsviçre'nin diğer Avrupa ülkelerinin yaptıklarına bakın bunu anlarsınız." dedi.



Yıldırım, Karayolları Kavşağında düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Şırnak'a, Şırnak'ın yiğit insanlarına borçlu olduklarını ifade ederek, 15 Temmuz gecesinde Şırnak'ın da milletini, bayrağını, devletini, vatanını, cumhurbaşkanını, Meclis'i, başbakanı korumak için sokaklara döküldüğünü belirtti.



15 Temmuz gecesi Cizre'deki "105. nokta" direnişini hatırlatan Yıldırım, "Cizreliler Şeraffetin Elçi Havaalanı'nı kapattınız, o alçakların, o teröristlerin Ankara'ya gitmesini önlediniz. Evlerinizden, köylerinizden koştunuz, hava alanında bedenlerinizi siper ettiniz. Eğer Şırnak direnmeseydi, darbeciler durdurulmasaydı, Ankara'da daha fazla kan dökeceklerdi." diye konuştu.

"BU TOPRAKLARDA BİRLİKTE TÜRKİYE OLDUK"



Yıldırım, darbe gecesinde kalplerin her yerde bir attığını, vatan sevdasının, millet sevgisinin insanları bir araya getirdiğini söyledi.



Söz konusu memleket olduğunda nasıl kenetlenildiğini bütün dünyanın gördüğünü anlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Buradan söylüyorum, bizim aramıza hiçbir terör örgütü giremez. Bundan sonra aramıza kimseyi sokmayacağız. Söz mü Şırnak? Alçak PKK terör örgütünü bir daha aramıza sokmamaya kararlı mıyız? Bizim muhabbetimizi hiç kimse bozamaz. Aramıza kimse düşmanlık tohumları ekemez. Bu topraklar bizim ortak vatanımız. Hep beraber olduk. Bu topraklarda birlikte Türkiye olduk. O gece birileri ellerini çok ovuşturdular. Darbe olacağını ve buradan kazançlı çıkacaklarını hesapladılar. FETÖ darbe yapacak, FETO'nun kardeşleri de sevinecekti."



Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz'da Kandil'den örgütün ele başlarının dağdakilere talimat verdiğini, bu gece askerlere saldırmayın dediğini dile getirdi.



Sabah saatlerinde darbe başarısız olunca Kandil'den "Darbeyi kaybettiler FETÖ'cüler, atış serbest, askere saldırabilirsiniz." dendiğinin altını çizen Yıldırım, şunları kaydetti:



"PKK ve FETÖ ortak çalışıyorlar. Bunların ikisi de ihanet şebekesidir. Bunlar aynı gövdenin kolları. PKK, FETÖ, DEAŞ aynı merkezden, aynı yüksek akıldan emir alıyorlar. Hollanda'nın, İsviçre'nin, diğer Avrupa ülkelerinin yaptıklarına bakın, bunu anlarsınız. Aynı anda hem FETÖ hem PKK teröristlerine kucak açıyorlar. Çünkü bunlar Türkiye'nin büyümesini, güçlenmesini, doğu ile batının, kuzey ile güneyin kucaklaşmasını istemiyorlar. Bunlar Türkiye'nin ekonomisinin büyümesini istemiyorlar. Terörün bitmesini, çatışmaların sona ermesini, Türkler ile Kürtlerin, Arapların kardeşçe yaşamasını istemiyorlar. Şırnak meydanından, on binlerin huzurunda açık açık söylüyorum, bütün terör örgütlerine: Türk'ün, Kürt'ün kardeşliğine asla zarar veremeyeceksiniz."



Yıldırım, Türk ile Kürtün bu coğrafyada etle tırnak gibi olduğunu, birbirinden ayrılamayacağını, peygamberinin, Yaradan'ının yolunun aynı olduğunu ifade etti.