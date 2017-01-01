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Kartal'da öldürülen genç mühendisin katil zanlısı tutuklandı

Polis düzenlediği baskında 17 yaşındaki şüpheli M.A.'yı gözaltına aldı. Şüpheliyle birlikte öldürülen Volkan Karadeli'nin bilgisayarı ve sırt çantası ele geçirildi

07 Nisan 2017 Cuma, 16:12:55 Güncelleme: 17:50:41 DHA

Kartal'da bir GSM operatöründe bilgisayar mühendisi olarak çalışan 36 yaşındaki Volkan Karadeli'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen  M.A. (17),  tutuklandı.

Kartal, Yukarı Mahalle Bayır Sokak'ta  3 Mart 2017'de  bir GSM operatöründe bilgisayar mühendisi olarak çalışan Volkan Karadeli, işe gelmeyince evine giden arkadaşları tarafından bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunmuştu. Volkan Karadeli´nin sırtından ve kollarından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenirken, kapıda bir zorlama izi bulunamamıştı.

KATİL GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDI

Olaydan sonra harekete geçen polis cinayetin işlendiği ev ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde saat 04.00 sıralarında bir kişinin yaya olarak binanın bulunduğu sokağa, daha sonra da Volkan Karadeli´nin bulunduğu daireye girdiği belirlendi. Görüntülerdeki kişinin aynı gün 3,5  saat sonra sabaha karşı saat 07.30 sıralarında binadan hızlı adımlarla ayrıldığı tespit edildi.

İNTERNETTEN TANIŞMIŞLAR

Polis yaptığı çalışmalarda görüntülerdeki kişinin kimliği belirlendi. Görüntülerdeki şüphelinin, öldürdüğü Volkan Karadeli'yle bir yıl önce  internet üzerinden tanışarak arkadaş oldukları belirlendi. Olay gecesi Volkan Karadeli'nin doğumgünü olduğu ve evde kutlama yapıldığı öğrenildi.

ŞÜPHELİNİN İZİ ADANA'DA BULUNDU

Olaydan  sonra ortadan kaybolduğu anlaşılan şüphelinin izi Adana´nın Seyhan ilçesinde bulundu. Polis düzenlediği baskında 17 yaşındaki şüpheli M.A.'yı gözaltına aldı. Şüpheliyle birlikte öldürülen Volkan Karadeli'nin bilgisayarı ve sırt çantası ele geçirildi.

İstanbul'a getirilen şüpheli M.A., Üsküdar Çocuk Şube Müdürlüğünde gözaltına alındı. Burada işlmeleri tamamlanan M.A., daha sonra Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli M.A, Anadolu 5. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.

Yapılan soruşturmada Volkan Karadeli ile şüpheli M.A. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktığı ardından cinayet olayının meydana geldiği belirtildi.

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