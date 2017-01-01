07 NİSAN 2017
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Devlet Bahçeli
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Bahçeli: Esed yönetimi layığını buldu!

ABD'nin Suriye'ye saldırısının "yerinde" olduğunu kaydeden MHP lideri Bahçeli, "Esed, Suriye'nin geleceğinden söküp atılmalıdır" dedi

07 Nisan 2017 Cuma, 16:35:55 Güncelleme: 20:47:00 HABERTURK.COM

MHP lideri Devlet Bahçeli, 16 Nisan referandum çalışmaları kapsamında Afyonkarahisar'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Bahçeli, ABD'nin Suriye'deki askeri üssü vurmasıyla ilgili "Masumlara alçakça saldıran Esed yönetimi layıkını bulmuş, cevabını almıştır. Üssün imha edilmesi olumlu ve yerindedir" dedi.

Kendisini dinleyen kalabalığa "Geleceğinize sahip çıkacak mısınız, geçmişi savunacak mısınız, yok oluşumuzu planlayan dış ve iç odakları şaşkına çevirecek mısınız?" diye soran Bahçeli, Kerkük'te yaşananları eleştirerek şu mesajları verdi:

"Kerkük'te asılan kirli bez parçası neyin nesidir! Kerkük'ün sinir uçları ile oynanıyor görüyoruz. Sıkılı yumruklarımızla izliyoruz"

"ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI MİLLİ YÜREKLERE SU SERPTİ"

Bayrağın indirilmeyeceği açıklamasıyla kaosa davetiye çıkarıldığını kaydeden Bahçeli, "Erdoğan milli bayrak dışında ikinci bir bayrak asılmasına kesin dille karşı çıkmıştır. Erdoğan'ın bu açıklaması milli yüreklere su serpmiş, kendisine teşekkür ediyorum. Başbakan'ın Türkmen şehri demesi anlamlıdır. Afyon neyse Kerkük odur. Türk milleti tek yürek Kerkük'teki gelişmeleri takip etmektedir. Bez paçavralarını asmakla referanduma gitmekle oyunlar bozulacaktır. Barzani dikkat etsin, aklına başına alsın, şayet Türk milletinin ayranı kabarırsa hayat ona zindan olacaktır" diye konuştu.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın ilk etabının başarıyla tamamlandığını kaydeden Bahçeli, "Sınırlarımız güvenliğe alınmıştır, terör örgütleri geniş bir alandan atılmıştır" dedi.

"ESED, SURİYE'NİN GELECEĞİNDEN SÖKÜLÜP ATILMALI"

Bahçeli, Suriye rejiminin İdlib'deki kimyasal katliamına ilişkin olarak da şunları söyledi:

"Esed'e ait savaş uçakları İdlib'e kimyasal silahla saldırmıştır. Çok sayıda sivil katledilmiş, yüzlerce masum yaralanmıştır. İnsanlık dışı cinayeti lanetliyorum. İnsanlık ne yapmaktadır? Birleşmiş Milletler ne ile oyalanmaktadır? Referandumu bulandırmaya kalkan AB ne ile meşgul? Hani nerede insan hakları? Esed katil ve insanlık düşmanı, adi bir suçludur, inandırıcılığı kalmamıştır"

"ABD füzeleri ile Suriye vurulmuştur. Masumlara alçakça saldıran Esed yönetimi layığını bulmuş, cevabını almıştır. Üssün imha edilmesi olumlu ve yerindedir. Esed, Suriye'nin geleceğinden söküp atılmalıdır"

"LAF ETTİ BAL KABAĞI"

Konuşmasında CHP'ye yüklenen Bahçeli, "CHP milletimizden ne istiyor? Terör örgütlerinin peşine takılan CHP, Evet diyen vatandaşları tehdit etme cüretine kapıldı, herhalde HDP'nin aşısı tuttu" dedi.

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un açıklamalarını hatırlatan Bahçeli, "Mutlaka duydunuz, bir CHP milletvekili 'Kimse heveslenmesin, sizi de, yedi göbek sülalenizi de İzmir'den denize dökeriz' diyor. Laf etti bal kabağı!" diye konuştu. 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 4 saat önce
    Rusya varken arkalarında atıp tutmaya gerek yok.
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