07 NİSAN 2017
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Cumhurbaşkanı Erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine gidenleri taşıyan otobüs devrildi

3 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı kaza bölgesinde ambulans ve araçlar selde mahsur kaldı

07 Nisan 2017 Cuma, 16:40:39 Güncelleme: 18:45:53 İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adana'daki mitingine gelen kafiyeli taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti 30 kişi de yaralandı. Kazazedelerin yardımına gelen bir ambulans, bölgedeki aşırı yağıştan oluşan sel sularına kapılarak içindeki görevlilerle birlikte mahsur kaldı.

Alınan bilgiye göre, kaza, bugün saat 15.00 sularında Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Hakkıbeyli mevkiinde yaşandı. Kozan'dan Adana'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine gelenleri taşıyan 01 S 2304 plakalı otobüs, İmamoğlu ilçesini geçtikten sonra aşırı yağışlarından da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 30 kişi de yaralandı.

Kazazedeleri almak üzere olay yerine sevk edilen bir ambulans, bölgede aşırı yağışlardan oluşan sele kapılarak içindeki görevlilerle birlikte mahsur kaldı. Ambulansın yanısıra çok sayıda araç da selde mahsur kaldı. Mahsur kalan ambulans ve araçları kurtarmak için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu.

ERDOĞAN'DAN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Adana'da açılış töreninde konuşan Cumhurbaşanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mitingimize katılmak üzere Kozan'dan buraya gelen kardeşlerimizi taşıyan otobüsün İmamoğlu çıkışında kaza yaptığını öğrendik. 3 kardeşimiz hayatını kaybetmiş, 20 kardeşimiz de yaralanmıştır. Ne kadar hassasiyet gösterirsek gösterelim bazen kazaların önüne geçmek mümkün olmuyor. Hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan kardeşlerime Rabbim'den acil şifalar niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

 

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YORUMLAR 3
  • Misafir 7 dakika önce
    Allah Rahmet eylesin. üzücü
  • Misafir 3 saat önce
    Allah rahmet eylesin.
  • Misafir 4 saat önce
    Allah Rahmet eylesin şehadet mertebesine eriştiler. Yaralılara da Gazi maaşı bağlansın.
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