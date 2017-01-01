Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 16 Nisan Pazar günü gerçekleşecek referandum sonrası 17 Nisan günü okulların tatil edileceğini duyurdu.



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz şunları söyledi:



"16 Nisan'da halk oylamasını yapıyoruz, sandık kurullarında birçok öğretmenimiz görev almakta. Sayımların sağlıklı olabilmesi için, yapılacak itirazların da yine sağlıklı şekilde neticelenebilmesi için, aynı zamanda okullarımızda düzenin sağlanması ve temizliğinin hakkıyla yerine getirilebilmesi için Başbakan'ımızın talimatıyla 17 Nisan'ı tatil etme kararı aldık."

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