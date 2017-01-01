Geride bıraktığımız Ekim ayında boş kalan kontenjanlar için yapılan ek atama, binlerce öğretmen adayı tarafından bekleniyor. MEB, yaptığı açıklamayla sözleşmeli öğretmenlik ek atama sonuçlarının belli olduğunu duyurdu. Peki sözleşmeli öğretmenlik ek atama sonuçları nasıl öğrenilir? Sözleşmeli öğretmen ek ataması ne zaman yapılacak?

İşte sözleşmeli öğretmen ek atamasına dair tüm detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EK ATAMA SONUÇLARI

Binlerce öğretmen adayı tarafından beklenen sözleşmeli öğretmen ek atama sonuçları MEB tarafından açıklandı. Öğretmen adayları sonuçları öğrenmek için aşağıdaki linkten T.C. Kimlik No ile sorgulama yapabilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK EK ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Milli Eğitim Bakanlığınca, geçen yıl sözleşmeli öğretmenlik için yapılan sözlü sınavdan 60 ile üzerinde puan alan ve atanamayan adaylar arasından bin 367 ek atama gerçekleştirildi.

ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Toplamda Bin 367 öğretmenin atanacağı sözleşmeli öğretmen ek ataması MEB takvimine göre bugün adayların gözü önünde elektronik ortamda gerçekleşecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yeni ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin atama kararnamelerinin 10 Nisan 2017 Pazartesi il ve ilçelere gitmesi bekleniyor. Yeni ataması yapılan 1367 öğretmen 11 Nisan'dan itibaren göreve başlayabilecek.

BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

SN KOD ALAN ADI SÖZLÜ SINAV TABAN PUANI KONTENJAN SAYISI 1 7028 Adalet 60 2 2 2246 Almanca 60 9 3 7092 Arapça 60 33 4 2265 Beden Eğitimi 60 42 5 1119 Bilişim Teknolojileri 60 14 6 1123 Biyoloji 60 14 7 1207 Coğrafya 60 8 8 4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 60 8 9 1245 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 60 136 10 7035 El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları 60 1 11 7036 El Sanatları Teknolojisi/Nakış 60 1 12 7037 Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektrik 60 2 13 7038 Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektronik 60 2 14 1371 Felsefe 60 3 15 1386 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 60 54 16 1390 Fizik 60 14 17 4954 Giyim Üretim Teknolojisi 60 1 18 7102 Görsel Sanatlar 60 17 19 7097 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği 60 1 20 1715 İlköğretim Matematik 60 91 21 1230 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 60 25 22 1524 İngilizce 60 143 23 1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 60 13 24 2353 Matematik 60 35 25 4976 Muhasebe ve Finansman 60 1 26 1822 Müzik 60 19 27 4439 Okul Öncesi 60 71 28 7106 Özel Eğitim 60 46 29 7103 Rehberlik 60 46 30 2403 Sınıf Öğretmenliği 60 398 31 2510 Sosyal Bilgiler 60 11 32 2036 Tarih 60 9 33 4900 Teknoloji ve Tasarım 60 10 34 4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 60 1 35 1283 Türk Dili ve Edebiyatı 60 27 36 2143 Türkçe 60 52 37 4991 Ulaştırma Hizmetleri 60 2 38 7107 Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe-Kurmançi) 60 2 39 4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri 60 3 GENEL TOPLAM 1,367