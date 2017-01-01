Geride bıraktığımız Ekim ayında boş kalan kontenjanlar için yapılan ek atama, binlerce öğretmen adayı tarafından bekleniyor. MEB, yaptığı açıklamayla sözleşmeli öğretmenlik ek atama sonuçlarının belli olduğunu duyurdu. Peki sözleşmeli öğretmenlik ek atama sonuçları nasıl öğrenilir? Sözleşmeli öğretmen ek ataması ne zaman yapılacak?
İşte sözleşmeli öğretmen ek atamasına dair tüm detaylar...
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EK ATAMA SONUÇLARI
Binlerce öğretmen adayı tarafından beklenen sözleşmeli öğretmen ek atama sonuçları MEB tarafından açıklandı. Öğretmen adayları sonuçları öğrenmek için aşağıdaki linkten T.C. Kimlik No ile sorgulama yapabilecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK EK ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Milli Eğitim Bakanlığınca, geçen yıl sözleşmeli öğretmenlik için yapılan sözlü sınavdan 60 ile üzerinde puan alan ve atanamayan adaylar arasından bin 367 ek atama gerçekleştirildi.
ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Toplamda Bin 367 öğretmenin atanacağı sözleşmeli öğretmen ek ataması MEB takvimine göre bugün adayların gözü önünde elektronik ortamda gerçekleşecek.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yeni ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin atama kararnamelerinin 10 Nisan 2017 Pazartesi il ve ilçelere gitmesi bekleniyor. Yeni ataması yapılan 1367 öğretmen 11 Nisan'dan itibaren göreve başlayabilecek.
BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?
|SN
|KOD
|ALAN ADI
|SÖZLÜ SINAV TABAN PUANI
|KONTENJAN SAYISI
|1
|7028
|Adalet
|60
|2
|2
|2246
|Almanca
|60
|9
|3
|7092
|Arapça
|60
|33
|4
|2265
|Beden Eğitimi
|60
|42
|5
|1119
|Bilişim Teknolojileri
|60
|14
|6
|1123
|Biyoloji
|60
|14
|7
|1207
|Coğrafya
|60
|8
|8
|4936
|Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
|60
|8
|9
|1245
|Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
|60
|136
|10
|7035
|El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları
|60
|1
|11
|7036
|El Sanatları Teknolojisi/Nakış
|60
|1
|12
|7037
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektrik
|60
|2
|13
|7038
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektronik
|60
|2
|14
|1371
|Felsefe
|60
|3
|15
|1386
|Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
|60
|54
|16
|1390
|Fizik
|60
|14
|17
|4954
|Giyim Üretim Teknolojisi
|60
|1
|18
|7102
|Görsel Sanatlar
|60
|17
|19
|7097
|Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği
|60
|1
|20
|1715
|İlköğretim Matematik
|60
|91
|21
|1230
|İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri
|60
|25
|22
|1524
|İngilizce
|60
|143
|23
|1627
|Kimya/Kimya Teknolojisi
|60
|13
|24
|2353
|Matematik
|60
|35
|25
|4976
|Muhasebe ve Finansman
|60
|1
|26
|1822
|Müzik
|60
|19
|27
|4439
|Okul Öncesi
|60
|71
|28
|7106
|Özel Eğitim
|60
|46
|29
|7103
|Rehberlik
|60
|46
|30
|2403
|Sınıf Öğretmenliği
|60
|398
|31
|2510
|Sosyal Bilgiler
|60
|11
|32
|2036
|Tarih
|60
|9
|33
|4900
|Teknoloji ve Tasarım
|60
|10
|34
|4988
|Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
|60
|1
|35
|1283
|Türk Dili ve Edebiyatı
|60
|27
|36
|2143
|Türkçe
|60
|52
|37
|4991
|Ulaştırma Hizmetleri
|60
|2
|38
|7107
|Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe-Kurmançi)
|60
|2
|39
|4992
|Yiyecek İçecek Hizmetleri
|60
|3
|GENEL TOPLAM
|1,367