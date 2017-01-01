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Mevlüt Çavuşoğlu
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Bakan Çavuşoğlu Rus ve Suudi mevkidaşı ile görüştü

Suriye'deki son gelişmeler ele alındı

07 Nisan 2017 Cuma, 18:59:02 Güncelleme: 20:55:47 AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Bin Ahmed el-Cubeyr ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun Lavrov ve el-Cubeyr ile görüşmesinde Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Çavuşoğlu ve el-Cubeyr'in görüşmesinde ayrıca Suriye Fikirdaş Ülkeler Toplantısı'nın en kısa zamanda gerçekleştirilmesinin faydalı olacağı değerlendirmesi yapıldı.

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"7 Nisan'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'nin inisiyatifi üzerine telefon görüşmesi yaptılar. Bakanlar ABD'nin Hums'taki Suriye'nin birliklerine karşı gerçekleştirdiği ve sivil vatandaşların da hayatını kaybettiği askeri eylem kapsamında Suriye'nin durumunu görüştüler. Lavrov, zaten zor olan durumu daha da zorlaştırabilecek ve Rusya ile Türkiye'nin barışçıl çözüm amacıyla gösterdikleri çabayı bozan bu agresif eylemin kabul edilemez olduğunun altını çizdi. Bölgedeki trajik olayların ve terör örgütleri tarafından kimyasal silah kullanılması olayının objektif ve bağımsız soruşturmasının gerekliliğinin altı çizildi. İki taraf da, Suriye'de barışı sağlayacak tek yol olan görüşme sürecinin devam etmesinin alternatifinin olmadığını belirtti. "

 

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