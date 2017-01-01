Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada korkutan an

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana'da yaptığı konuşma sırasında vatandaşlardan birisi fenalaşarak ambulansa götürüldü.

Erdoğan'ın toplu açılış töreninde konuşma yaptığı sırada kalabalık nedeniyle oluşan yoğunluktan rahatsızlanan bir vatandaşın sedyeyle alandan çıkartıldığı görüldü.

O sırada konuşmasını kesen ve sağlık ekiplerini göreve davet eden Erdoğan, "Yavaş, aman yavaş" diyerek uyarıda bulundu.

Erdoğan daha sonra konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

"TARİHİMİZİN EN BÜYÜK MÜCADELESİNİ YÜRÜTÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artık Tendürek Dağları'nda, Gabar'da, Cudi'de, Bestler Dağları'nda yetmez dedik. Cerablus'ta, Rai'de, Dabık'ta, Bab'da, orada artık Türk askeri, Özgür Suriye Ordusu ile beraber mücadelesini sürdürdü. PKK'sıyla, YPG'siyle, DEAŞ'ıyla, FETÖ'süyle tüm terör örgütlerine karşı tarihimizin en büyük mücadelesini yürütüyoruz." dedi.

Erdoğan, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde, yaklaşık bir yıllık aranın adından tekrar Adanalılarla beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Adana'nın ilçelerinden, mahallelerinden gelenleri selamlayan Erdoğan, "Nasılsınız gadasını aldıklarım?" diye sordu.

Programa katılmak için Kozan'dan kent merkezine gelen vatandaşları taşıyan bir otobüsün İmamoğlu çıkışında kaza yaptığını dile getiren Erdoğan, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını belirtti. Erdoğan, "Ne kadar hassasiyet gösterirsek gösterelim, bazen kazaların önüne geçmek mümkün olmuyor. Kazada hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm Adanalılara başsağlığı diliyorum. Aynı kazada yaralanan kardeşlerime Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum." şeklinde konuştu.

Tarih boyunca Türkiye'nin başının ne zaman dara düşse ilk ayağa kalkan yerlerden birinin Adana olduğunu ifade eden Erdoğan, "Anadolu'da Kurtuluş Savaşı yeni başlamışken, 'Adana'ya gavur gelmiş.' diye ayağa kalkan bu şehrin yiğitleri düşmanı dize getirmişlerdir. Toroslar gibi heybetli, Çukurova gibi bereketli, Akdeniz gibi vakur duruşuyla delikanlılığın kitabını yazmış insanlarıyla Adana'nın karşısında kim durabilir? Fransız ordularını, Ermeni çetelerini bu topraklara geldiklerine, geleceklerine pişman eden Adana, bugün de istikbal mücadelemizin en ön safında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'nın, terörle mücadelede son iki yılda 72 şehit verdiğini belirtti. Bu sırada alandaki vatandaşların, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez." sloganları üzerine Erdoğan, "Eyvallah, zaten Rabbim müjdeyi veriyor." karşılığını verdi.

"BU FETÖ ALÇAKLARINI ONLAR ÇILDIRTTI"

"Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz." ayetini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Böyle inandıkları için zaten 15 Temmuz'da bizim gençlerimiz, hanım kardeşlerimiz, yaşlılarımız F-16'lardan kaçtı mı? F-16'ların, tankların, topların üzerine üzerine gitti mi? Bakıyorsunuz bir hanım kardeşimiz, hiç yılmadan tankın üzerine gidiyor. Onlar zannediyor ki 'Hanım olduğu için korkar'. Onlarda Nene Hatun yüreği var, onlar korkmaz. Onlar, bunları çıldırttı zaten. Bu FETÖ alçaklarını onlar çıldırttı. 249 şehidimiz, 2 bin 193 yaralımız, gazimiz oldu ama bu ülke, vatan o alçaklara teslim edilmedi. Allah'ın izniyle bundan sonra da teslim edilmeyecek. Aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz."

15 Temmuz darbe girişiminde, Ankara Gölbaşı'nda 6, İstanbul'da bir Adanalı'nın şehit edildiğini hatırlatan Erdoğan, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Erdoğan, Adanalı'nın, acısını yüreğine gömüp, vatan hizmetine devam ettiğinin altını çizdi.

Adana yöresine ait, "Şu Kışlanın Kapısına" türküsünün bir kısmını okuyan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ölümü Allah'ın emri olarak, bunu gören Adanalı'nın sitemi, sadece ayrılığa olmuştur. Biz de Adanalı gençlerimiz, bir daha sevdiklerinden ayrı kalmasınlar diye terör örgütlerinin kökünü kurutmanın çabası içindeyiz. Artık sivrisineklerle değil, doğrudan bataklıklarla uğraşıyoruz. Bunun için mücadele alanımızı, sınırlarımızın dışına uzanacak şekilde genişletiyoruz. Artık Tendürek Dağları'nda, Gabar'da, Cudi'de, Bestler Dağları'nda yetmez dedik. Cerablus'ta, Rai'de, Dabık'ta, Bab'da, orada artık Türk askeri, Özgür Suriye Ordusu ile beraber mücadelesini sürdürdü. PKK'sıyla, YPG'siyle, DEAŞ'ıyla, FETÖ'süyle tüm terör örgütlerine karşı tarihimizin en büyük mücadelesini yürütüyoruz. Hamdolsun silahlı kuvvetlerimizle, polisimizle, güvenlik korucularımızla dağ taş her yerdeyiz. Teröristlere göz açtırmıyoruz, açtırmayacağız."

Erdoğan, Türkiye'nin, terör örgütlerinin saldırılarına en çok siyasi istikrarın bozulduğu dönemlerde uğradığını, terör örgütlerinin o dönemlerde "sırtlan gibi ortaya çıkıp hırlamaya" başladıklarını vurguladı.

1970'li ve 1990'lı yılların karanlık günlerinin de böyle olduğunu hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra ortaya çıkan birkaç aylık belirsizlik döneminde yaşananları unutmadınız değil mi? Terör örgütünün çukur eylemleriyle Kürt kardeşlerimize nasıl eziyet çektirdiklerini, kanallar, çukurlar açarak, evlerin altında adeta şehirler açarak, ülkemizi bölmeye nasıl çalıştığını unutmadınız değil mi? Aynı dönemlerde DEAŞ'ın büyük şehirlerimizi nasıl kana ve ateşe boğmak istediğini unutmadınız değil mi? Bu katil sürüleri, başarılı olmayınca 15 Temmuz 2016'da FETÖ ihanet çetesini devreye sokup, darbeye teşebbüs ettiler. Hamdolsun, milletimizle bir olduk, iri olduk, diri olduk, beraber olduk, hep birlikte Türkiye olduk.

Şimdi 16 Nisan'da oylanacak anayasa değişikliğiyle amacımız, ülkemizi bu tür tehditler karşısında daha güçlü hale getirecek bir yönetim sistemine geçmektir. Adana, Türkiye bir daha böyle karanlık günler yaşamasın diye 16 Nisan'da 'evet' diyor mu? Adana, ülkemizin terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleyi güçlendirmek için 16 Nisan'da 'evet' diyor mu? Adana, güçlü Türkiye için 'evet' diyor mu? Adana, büyük Türkiye için 'evet' diyor mu? Adana, müreffeh Türkiye için 'evet' diyor mı? Adana istikrarlı Türkiye için 'evet' diyor mu? Allah'ına kurban Adana."