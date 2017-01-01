07 NİSAN 2017
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TSK: Cudi Dağı'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada Cudi Dağı Derebaşı bölgesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

07 Nisan 2017 Cuma, 21:22:10 Güncelleme: 22:20:45 AA

Cudi Dağı Derebaşı Bölgesi'nde düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirilirken, bölgedeki aramalar esnasında ise bir teröristin cesedine ulaşıldı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Tankçı Astsubay Mustafa Özdil-6 Operasyonu kapsamında Derebaşı Bölgesi'nde bölücü terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede aramalar esnasında ise bir teröristin cesedine ulaşıldı.

Teröristlerin kendi aralarındaki telsiz konuşmalarından, öldürülen teröristlerin Kandil, Mehmet ve Can kod adlarını kullandıkları tespit edildi.

Operasyonda silah, mühimmat, patlayıcı ve çok sayıda yaşam malzemesi de ele geçirildi.

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