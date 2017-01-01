08 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
FETÖ
GÜNDEM

SON DAKİKA! FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (08 Nisan 2017)

Yurt genelinde FETÖ operasyonları tüm hızıyla devam ediyor. İşte 8 Nisan 2017 Cumartesi günü FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar listesi...

08 Nisan 2017 Cumartesi, 00:53:07 Güncelleme: 00:55:50

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 8 Nisan 2017 Cumartesi günü raporu.

Haberler anlık güncellenmektedir...

ADIYAMAN'DA 13 POLİS TUTUKLANDI

Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 16 eski polisten 13'ü tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kanun hükmünde kararname (KHK) ile meslekten ihraç edildikten sonra gözaltına alınan 16 eski polisin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman'da 31 Mart'ta haklarında yakalama kararı verilen 18 eski polisten 16'sı gözaltına alınmıştı. (AA)

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
FETÖ'nün medya yapılanması davasında yeni gelişme
GÜNDEM

FETÖ'nün medya yapılanması davasında yeni gelişme
İşte FETÖ'nün hakim ve savcıları için istenen ceza
GÜNDEM

İşte FETÖ'nün hakim ve savcıları için istenen ceza
SON DAKİKA! FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (07 Nisan 2017)
GÜNDEM

FETÖ operasyonlarında 7 Nisan günlüğü
Reşat Petek'ten Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt
GÜNDEM

Reşat Petek'ten Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt
MİT'ten Adil Öksüz ve ByLock açıklaması
GÜNDEM

MİT'ten Adil Öksüz ve ByLock açıklaması
FETÖ'nün Doğan Medya Center'ı işgali iddianamesi kabul edildi
GÜNDEM

FETÖ'nün Doğan Medya Center'ı işgali iddianamesi ...
Aydın'da 29 yaşındaki 'suç makinesi' kadın yakalandı!
GÜNDEM

29 YAŞINDAKİ 'SUÇ MAKİNESİ' KADIN YAKALANDI!
Bakan Çavuşoğlu Rus ve Suudi mevkidaşı ile görüştü
GÜNDEM

ÇAVUŞOĞLU RUS VE SUUDİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
TSK: Cudi Dağı'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM

CUDİ DAĞI'NDA 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
FETÖ'nün medya yapılanması davasında yeni gelişme
GÜNDEM

FETÖ'NÜN MEDYA YAPILANMASI DAVASINDA YENİ GELİŞME
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'nun konvoyunda kaza : 2 polis yaralı
GÜNDEM

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI TOPÇU'NUN KONVOYUNDA KAZA

Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada korkutan an
GÜNDEM

ERDOĞAN'IN KONUŞTUĞU SIRADA KORKUTAN AN