SON DAKİKA! FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (08 Nisan 2017)

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 8 Nisan 2017 Cumartesi günü raporu.

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ADIYAMAN'DA 13 POLİS TUTUKLANDI

Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 16 eski polisten 13'ü tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kanun hükmünde kararname (KHK) ile meslekten ihraç edildikten sonra gözaltına alınan 16 eski polisin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman'da 31 Mart'ta haklarında yakalama kararı verilen 18 eski polisten 16'sı gözaltına alınmıştı. (AA)