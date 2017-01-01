08 NİSAN 2017
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Trabzon'da yaşlı kadın tuğla taşırken yaşamını yitirdi

Trabzon’da 61 yaşındaki Havva Şahin inşaatta tuğla taşırken dengesini yitirdi ve düşerek hayatını kaybetti

08 Nisan 2017 Cumartesi, 03:36:20 Güncelleme: 05:41:55 HABERTURK.COM

Trabzon’da evinin geçimine katkı sağlamak için kızıyla birlikte inşaatta tuğla taşıyan 61 yaşındaki Havva Şahin, dengesini kaybedince 3’üncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

Gazete Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre Şalpazarı İlçesi’nde yaşayan 3 çocuk annesi Havva Şahin’in (61) komşuları, iddiaya göre Çamkiriş Mahallesi’ndeki inşaata tuğla geldiğini ve para karşılığı taşıyacaklarını söyleyip Şahin ve kızı Leyla’dan da gelmesini istedi.

40 yıllık hayat arkadaşı Niyazi Şahin’e destek olmak isteyen Havva Şahin ve kızı tuğlaları günlük 80 TL karşılığında taşı- mak üzere anlaştı. Şeker hastası olan Havva Şahin, önceki gün saat 07.30’da arkadaşlarıyla birlikte işbaşı yaptı.

İlerleyen saatlerde yorulmasına rağmen işi bitirmek için devam eden Havva Şahin, dengesini kaybederek 3’üncü kattan merdiven boşluğuna düştü.

Ağır yaralanan Şahin, hastanede hayatını kaybetti. Şahin’in cenazesi Düzköy Mahallesi’nde düzenlenen törenle toprağa verildi. Şahin’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, inşaat şirketinin kadınları sigortasız çalıştırdığı ileri sürüldü.

 

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YORUMLAR 6
  • Misafir 2 saat önce
    Yurdum kadını Allah razı olsun
  • Misafir 2 saat önce
    inşaat da tedbir neden yok? sorumluları en ağır cezayı almalı
  • haberturk_takipcisi 2 saat önce
    Rabbim mekanını cennete dahil eylesin inşallah :(
  • Misafir 3 saat önce
    allah rahmet eylesin, bu yasta bir kadin calismak zorundaysa, baska soze gerek yok
  • Misafir 5 saat önce
    Ülkemin acı gerçekleri, şuan ki ve gelmiş geçmiş, görevini yapmamış, siyasetçi ve bürokratlardan bu dünyada olmasa da öbür dünyada hesabı sorulur inşallah. Emektar anneye Allah rahmet eylesin, yakınlarına başsağlığı dilerim.
  • Misafir 5 saat önce
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
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