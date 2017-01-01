08 NİSAN 2017
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alnından öptü

08 Nisan 2017 Cumartesi, 04:59:09 AA

İdlib'deki kimyasal silahlı saldırıda eşini ve ikiz çocuklarını kaybeden Suriyeli baba Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

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    Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Han Şeyhun'da yaptığı kimyasal silah katliamında ikiz bebekleri ve eşi dahil 16 yakınını kaybeden Abdülhamid el-Yusuf, dün gece Türkiye'ye yola çıkmasının hemen öncesinde AA'ya konuştu.

     

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    Yusuf, "Tek ümidimiz, bizim büyük ağabeyimiz Recep Tayyip Erdoğan" dedi.

     

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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelen Yusuf, dün gece yola çıkmak için hazırlık yaptığı sırada evinde açıklamalarda bulundu.

     

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YORUMLAR 1
  • haberturk_takipcisi 39 dakika önce
    :( sözün bittiği yerdeyiz. Allah'ım sen zalimlerin şerrinden koru bizleri. Bizim tek umudum tabiki Recep Tayyip Erdoğan'dır. Allah uzun ömürler sana versin Reis.
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