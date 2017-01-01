Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alnından öptü

08 Nisan 2017 Cumartesi, 04:59:09 | Güncelleme: 08:51:22
AA
İdlib'deki kimyasal silahlı saldırıda eşini ve ikiz çocuklarını kaybeden Suriyeli baba Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
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Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Han Şeyhun'da yaptığı kimyasal silah katliamında ikiz bebekleri ve eşi dahil 16 yakınını kaybeden Abdülhamid el-Yusuf, dün gece Türkiye'ye yola çıkmasının hemen öncesinde AA'ya konuştu.
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Yusuf, "Tek ümidimiz, bizim büyük ağabeyimiz Recep Tayyip Erdoğan" dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelen Yusuf, dün gece yola çıkmak için hazırlık yaptığı sırada evinde açıklamalarda bulundu.
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Yusuf, "Tek ümidimiz, bizim büyük ağabeyimiz Recep Tayyip Erdoğan. Umarız ki mesajımız, tüm dünyaya ulaşır." diyerek, cep telefonundan bebeklerinin fotoğraflarını gösterdi.
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Erdoğan, Hatay'da düzenlenen toplu açılış töreninin ardından Hatay Havalimanı'nda acılı baba Yusuf ile görüşmüştü.
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Başsağlığı dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf'u alnından öpmüştü.
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Yusuf, Esed rejiminin kimyasal silah katliamında 9 aylık Aya ve Ahmed isimli ikiz bebeklerini, eşini ve diğer 13 yakınını kaybetmişti.
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Rejim, 4 Nisan'da İdlib'e bağlı Han Şeyhun bölgesine kimyasal silahla saldırmış, çoğu kadın ve çocuk 100'den fazla sivil hayatını kaybetmiş, 500'den fazlası sarin gazından etkilenmişti.