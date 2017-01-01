Kontrolden çıkan araç ATV binasına devrildi

Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobilin kaldırıma çarptıktan sonra özel bir televizyon binasının bahçesine devrilmesi nedeniyle araçta sıkışan 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Enes Eraslan (21) yönetimindeki otomobil, Barbaros Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Daha sonra yuvarlanan otomobil, ATV binasının bahçesine devrildi.

Kazada, sürücü Eraslan dahil araçtaki 4 kişi bulundukları yerde sıkışarak yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Beşiktaş itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlileri tarafından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Yaralılardan sürücü Eraslan'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.